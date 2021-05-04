恒益大股東被捕前大手沽貨 兩日套現3219萬 涉「微信女」案辦公室遭搜查

明報記者

據李沛新、劉麗菁夫婦申報，兩人分別於4月20日及21日以每股平均價0.6225元及0.6584元，沽出2837萬股及2207萬股，合共達到5044萬股，共套現3219.21萬元。他們在恒益的持股量，由原先的73.42%，降至66.85%。值得留意的是，雖然此前李沛新夫婦亦曾減持恒益股份，但股數僅約100萬至140萬股，與公司受查前的沽貨規模相差甚遠。

公告改由李沛新長子李嘉俊簽名

恒益自4月22日停牌，並於同晚由李嘉俊署名刋發公告交代辦公室被搜查，及表示會與監管機構合作之後，至今未見再出公告進一步交代事件，及有否董事受查。

根據當日證監會新聞稿表示，與警務處商業罪案調查科就涉嫌進行「唱高散貨」（俗稱微信女）市場操縱計劃的集團，搜查某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。當日於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1900萬元。

至今無交代是否有董事受查

在恒益辦事處被搜查之前，李沛新夫婦早自去年8月中已經部署向獨立第三方出售74.26%控股權，每股洽售價不少於1.95元，但是在同月尾股價從最高峰5.72元，大跌近九成，並於9月中宣布中止洽售股權，同月尾則見李氏在澳門立橋銀行的股份抵押權已告解除。自此之後，該股股價長期處於低迷狀態，到今年1月中低見0.158元，近月股價向上，停牌前報0.66元。