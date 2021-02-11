「五窮月」首日 恒指失100天線

復星醫藥逆市漲近兩成

匯豐研究發表報告，指變種新冠病毒情况更令人憂心，亞洲各個地區接種疫苗的水平差異大，雖然部分經濟體有明顯進展，例如澳洲、日本、韓國等，過去一周接種率顯著上升，但以現時進度推算，至今年底或明年底相信仍未達到「全民免疫」的程度。

中信証券日前的報告表示，復星醫藥首季業績略勝預期，預計復必泰疫苗有望今年在中國獲批，維持「買入」評級。復星醫藥股價昨再創新高，收市升19.6%至59元，成交10.98億元。開拓醫藥（9939）收市升8.4%至76.4元；國藥收市報26.7元，升10.8%。

大市方面，恒指昨日低開64點後尋底，最多跌468點，跌穿100天線（28,546點），收市報28,357點，跌367點或1.28%，國指收報10,713點，跌112點或1%；科指跌85點或1%，報8227點。大市成交958.46億元，是2月11日半日市以來最低水平。藍籌股只得5隻升，46隻下跌，4隻無升跌，匯控（0005）跌3.17%，收報47.3元，拖低恒指跌75點。

截至昨晚11時40分，恒指夜期報28,272點，低水86點。