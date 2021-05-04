逾40上市公司至今未公布業績停牌

【明報專訊】本報早前報道，今年3月業績期過後，本地市場主板及GEM板合共有93家公司遲發業績，其中僅因業績未能按時刊發而要停牌的公司多達60家，遠高於去年同期。彭博社昨日報道，截至昨日，仍有41家上市公司因未能刊發業績而未能復牌，合共涉及1409億元市值。仍停牌的公司中不乏大型股份，包括保利協鑫（3800）、中國華融（2799）及亞洲水泥（0743）。
其中，最受關注的中國華融未能按時刊發業績，一度引發市場恐慌，令公司美元債遭拋售。惟外媒上月報道，人行考慮藉旗下成方滙達收購華融部分資產，涉及帳面價值約1000億元。華融對報道未有回應，僅披露核數師需更多資料完成工作。公司4月亦未有更新業績情况，僅發布了子公司華融金融租賃業績，以及華融湘江銀行年報、華融融德資管債券年報。
保利協鑫透露
停牌涉5.1億元預付款
保利協鑫近期則透露，停牌與一項工程合約預付款有關。該合約於2019年由子公司訂立，並向承包商支付5.1億元預付款。但受疫情影響，工程未能按時推進，因此合約於去年10月中止。核數師德勤表示，對預付款的合理性表示關注。
公司上周三（4月28日）再發公告，披露已收回預付款的97%或4.95億元，其餘款項承包商不會退回。公司續表示，已成立特別委員會評估事件。