逾40上市公司至今未公布業績停牌

其中，最受關注的中國華融未能按時刊發業績，一度引發市場恐慌，令公司美元債遭拋售。惟外媒上月報道，人行考慮藉旗下成方滙達收購華融部分資產，涉及帳面價值約1000億元。華融對報道未有回應，僅披露核數師需更多資料完成工作。公司4月亦未有更新業績情况，僅發布了子公司華融金融租賃業績，以及華融湘江銀行年報、華融融德資管債券年報。

保利協鑫透露

停牌涉5.1億元預付款

保利協鑫近期則透露，停牌與一項工程合約預付款有關。該合約於2019年由子公司訂立，並向承包商支付5.1億元預付款。但受疫情影響，工程未能按時推進，因此合約於去年10月中止。核數師德勤表示，對預付款的合理性表示關注。

公司上周三（4月28日）再發公告，披露已收回預付款的97%或4.95億元，其餘款項承包商不會退回。公司續表示，已成立特別委員會評估事件。