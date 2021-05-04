富達大削螞蟻估值51％

富達於3年前以2.38億美元入股螞蟻，該輪融資反映螞蟻當時估值達1500億美元，截至螞蟻去年8月申請中港兩地上市計劃時，富達評估螞蟻的股價達2950億美元，認為螞蟻的金融產品於中國內地具有高獲利和急速發展的能力。於螞蟻上市前夕，當時有市場評估螞蟻估值將超過3000億美元，並指螞蟻將會成為內地最大的金融科技公司。報道又提及，螞蟻截至去年年中，純利達58億美元，收入為215億美元。

但是，螞蟻於上市前一日被中央政府叫停，並受到金融監管機構指摘集團的業務偏離原本作為支付服務供應商的業務，要求螞蟻全面糾正業務，成為一家受中國人民銀行監管的金融控股公司，以及其集團創辦人馬雲亦正受到中央監控。而螞蟻於上月同意成為金融控股公司。

指螞蟻高速增長不再

富達表示，一連串的相關監管和改革要求限制螞蟻的發展，成為金融控股公司意味螞蟻將像傳統金融機構一樣發展緩慢，不再是一家高速增長的科技企業。富達於2月向其基金投資公布一份螞蟻的估值為1440億美元。富達又引述一名分析師預測，螞蟻的消費者貸款業務和財富管理業務規模將縮小，令其收入減低。而富達亦稱，跟隨螞蟻其他基金股東將其估值降低至3000億美元。

但是有基金T.Rowe Price Group和BlackRock公司於去年底至今年初將螞蟻的估值標記在2000億至2500億美元左右。亦有分析師表示，基金的投資者已意識到螞蟻具有一定的投資風險，並將重點放在螞蟻其後幾年的前景上。