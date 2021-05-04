天貓香港明試業：助港店了解電商「玩法」

3天全場免運費撼HKTVmall

天貓香港將於5月5日（周三）至5月7日（周五）試業期間，提供多種「開店慶優惠」，包括無門檻使用的10元現金券、單店及跨店買滿299元減40元、單店及跨店買滿499元減80元等，以及其間全場免運費（包括偏遠地區）；新入駐店舖亦有提供試業優惠，例如全店商品可享八五折。

陳子堅稱，過去天貓淘寶在港主營跨境業務，香港市場消費用戶滲透率高，加上香港人均收入較鄰近地區如上海、台灣等高，認為對品牌而言是可發展市場。他相信，由於現有的「淘寶香港站」主打C2C模式，為本港消費者提供內地中小企商品；天貓香港則主要帶來本土發展的中外品牌，認為兩者可起到互補作用。

淘寶一向以「性價比」高作招徠，被問及天貓香港的商品標價較高，陳子堅未有正面回應，僅稱相信平台能為商戶帶來更高價值，例如新品發布的支援，加上平台主打本地服務及品質保證，比起價廉更着重創造更好的購物體驗。

引進逾2000品牌 研拓生鮮食品市場

事實上，香港近年的網購市場主要由香港電視（1137）旗下的HKTVmall佔據，對於阿里是次「爭食」，陳子堅相信每一名同業都有自己的定位，認為有更多公司一起「做大個餅」代表市場有一定潛力。平台初步已引進超過2000個品牌進駐，主要集中於美妝、電子數碼、家居及母嬰產品等，陳子堅透露，未來亦會考慮發展生鮮食品市場。

平台資料顯示，若要使用天貓香港服務，用戶毋須另外下載手機應用程式，只需透過現有的淘寶App，點選香港地區，除了可以看見現有的淘寶香港站版面外，也可在此切換至天貓香港。而天貓香港的所有商品均由本地商家本地發貨，消費者在家中可隨時追蹤訂單狀態；平日提供滿額免運服務，單店買滿199元可自提免運費；買滿399元可直送上門免運費。