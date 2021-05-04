南向債券通「理財通」 冀「下半年頭段」推

余偉文表示，開通初期所包括的範圍有限，雙方皆希望可以盡快實行，然後再擴寬納入內容。另一項跨境項目「理財通」亦是目標在下半年頭段推出，余偉文稱內地有望快將推出諮詢文件，金管局亦會就文件內容再諮詢業界。

樓市略見升溫 未擬改逆周期措施

此外，首季樓價指數上升2.2%，余偉文表示整體樓市平穩略見升溫，樓市周期並沒有改變，因此不會放寬或收緊按揭成數的逆周期措施，不過當局會檢視按揭保險的安排，是否有與時並進的空間。有議員表示利率保持低企，要求放寬住宅按揭壓力測試，減輕市民置業限制，惟金管局副總裁阮國恒認為，目前新做按揭平均供款27年，長期借款人或需面對利率上升，因此需設壓力測試要求。

個人百分百擔保特惠貸款在上周三（4月28日）推出，金管局副總裁李達志表示，目前已收到約7000宗申請，部分申請人已經收到貸款，局方有與各家銀行協調採納文件的標準，相信日後流程會加快。企業百分百擔保特惠貸款的貸款上限亦在2月調高，李達志表示近期貸款宗數增加，或顯示企業在疫後需要資金重整業務。截至4月15日，計劃已批出3.03萬宗申請，涉款492億元，約有1.91萬宗選擇延遲償還本金。