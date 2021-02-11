外匯基金首季扭虧賺116億 收益按季減92% 余偉文：未來數季非常不明朗

明報記者 歐陽偉昉

美國長期債息上升，亦帶動股市在今年首季先升後回，外匯基金香港股票賺76億元，外國股票賺188億元，外幣資產的匯率估值變動增加12億元，上季投資收入尚未反映長期增長組合持有的私募股權及房地產投資估值變動。

美通脹對利率影響 未來表現關鍵

余偉文表示，外匯基金表現的關鍵，將是美國經濟反彈帶來的通脹，會對聯儲局政策帶來什麼影響。若美國通脹水平可控，聯儲局維持不加息，將進一步推升資產價格。不過他擔心聯儲局持續量化寬鬆支持經濟，在通脹漸漸升溫下，聯儲局始終需加息或削減買債，現時金融市場估值甚高，屆時很易出現大幅調整。

為減低對外匯基金影響，余偉文表示當局唯有採取防禦措施，例如避免持有年期太長的債券。目前用以維持聯繫匯率的支持組合，持有的美債年期平均只有一年，債息波動的影響較低，同時當局會在投資組合提高外幣資產的多元化，調整債券和其他資產的比例等。

儲局或下半年提縮表 股市恐震盪

聯儲局官員多次維持寬鬆論述，美國10年期國債收益率在今季略為回調至1.6厘水平。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預期，債息本季會停留在1.5厘至1.7厘水平，第二和第三季表現不錯。不過美國疫情和經濟持續改善，聯儲局下半年有機會公開縮表的時間表，或引發股市震盪，因此第四季市况會較不明朗。他認為外匯基金全年會錄得收益，但增長會少於去年的2358億元。

聯儲局貨幣政策變動，同時或影響本港資金流向。余偉文表示，目前市場資金流向穩定，均沒有大幅流入或流出，及後若市場預期聯儲局扭轉寬鬆政策，或有更多資金從香港以至亞洲流出。不過近年有不少中概股有興趣在港上市，帶動資金流入，加上去年本港有4000億元資金流入存於資金池，對資金流出並不擔心。今年首季本港存款總額上升1.2%，保持平穩。港匯上月曾跌至7.78附近水平，余偉文表示，有新股集資後資金匯出，目前港元匯率穩定。