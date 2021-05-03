經濟
退休綢繆

財富管理

舊樓等收購先要買啱樓

【明報專訊】等待收購重建是舊樓投資的一大價值，不少長者或退休人士堅持持有老舊物業，除了因為感情使然，不少也抱着終有一天會等到發展商或市建局垂青的心態。信達興業董事陳智鑾表示，舊樓被收購有很多需要注意的事項，即使給看中但萬一價錢談不攏而要跌入強拍程序，更是耗費心力及金錢的過程，未必人人應付得來。

撰文：李凱茵

仲量聯行數據顯示發展商申請強拍個案去年達到35宗，疫情之下仍處高位。陳智鑾表示早年政府調低私人發展土地供應比例，不少發展商轉移目標加緊在市區收購舊樓重建。一般來說香港樓宇的設計使用期限為50年，但並非物業樓齡達50年或狀况開始轉壞就有機會被收購。要計算物業有多大機會成為發展商收購重建的目標，陳智鑾指出有很多因素要考慮。

首先要視乎樓宇佔地多大，「近年新晉的發展商傾向發展中小型樓盤，因為投資金額較細，收購難度較大型項目低」。不過，地盤面積太小又增建築難度，原因是新樓需要預留較唐樓多的空間去建設公用設施，如電梯、電及水錶房、消防設施等。陳智鑾表示，一般來說這類公用空間會佔去700至800呎空間，如地盤面積太小，即意味可供出售的住宅空間也會減少，不符發展商利益。

「若以有效開則計大約4000呎的地盤屬於入門門檻，唐樓每個門牌號碼的面積約700至1000呎，一幢唐樓如屬一梯兩伙即地盤面積為2000呎左右。因此，如相鄰有兩至三座條件相近的舊樓，收購後可劃出適合發展的地盤，會增加被收購機會。

另一個因素為地積比率，簡單看就是物業的高矮。陳智鑾指地積比率其實就是發展商的潛在發展空間，「礙於建築技術唐樓通常未用盡地積比率，以3、4層高的唐樓計，一來發展商需收購的單位不多，其次發展時如用盡地積比率可以大幅增加利潤。」他指九龍有部分唐樓樓高8、9層，可發展的地積比率不大，就難指望會被收購。此外，舊樓的地契有否建築限制，以及業權是否清晰等，都會影響樓宇被收購的機會。

被發展商看中其實也不等如好消息降臨，因為萬一雙方未能就價錢達成共識，最後可能進入強拍程序。陳智鑾形容強拍是複雜且費時失事的法律程序，他建議業主如打定主意據理力爭，就要確認自己是否有足夠的資金、時間和心力。律師費及大大小小的估價報告、調解費用等，完成整個強拍程序可以花費小業主過百萬元。

強拍程序平均700天 小業主或耗百萬元律師費

不過，過往慣例強拍完成後，小業主可以向發展商申領報鎖七成至八成的費用，若有其他相同意向的小業主，更可以攤分費用。陳智鑾建議，小業主應該盡力聘請一流的律師作代表，為自己爭取最大的權益。

目前為止發展商及市建局申請強拍都多獲批，分別只在於最後判出的拍賣底價跟申請人最初提出的差別有多大。陳智鑾表示根據過往5年的判決書統計，強拍程序平均需時700天，過程雖漫長，但不少小業主就因為堅持而成功爭取合理的權益。他舉例指市建局曾因為技術錯誤令小業主的舖位收購價上升1000萬元，也有不少個案因為小業主的堅持而物業最終獲大幅調升收購價。

倘沒收購價值 宜及早離場套現

舊樓應該善價而沽抑或等待收購甚至強拍，陳智鑾認為要視乎業主個人的財政及物業情况，尤其是退休人士及長者，因為商討收購及強拍未必人人有精神及金錢去應付。「物業是佔比很大的資產，就像股票和基金一樣，應該要定期審視，適時重新配置」。若經專人分析認為物業短期有機會被收購，而各方情况許可的話，當然值得繼續持有。若物業被認為沒有收購價值，則這類舊樓就只會愈遲愈難沽出，加上維修費等各種不能預測的情况，及早離場套現，還會有更多更好的投資選擇。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
新巴城巴去年蝕2.6億
新巴城巴去年蝕2.6億
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
京東物流通過上市聆訊
京東物流通過上市聆訊
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
恒指過去10年5月有8年下跌
恒指過去10年5月有8年下跌
安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網
安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
順豐房託 須憑母貴
順豐房託 須憑母貴
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
威揚酒業拓網上拍賣平台
威揚酒業拓網上拍賣平台
數碼港：90科企擬申POC資助
數碼港：90科企擬申POC資助
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
其他手術機械人將陸續曝光
其他手術機械人將陸續曝光
張兆聰：股市久攻不破要小心
張兆聰：股市久攻不破要小心
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：匯控季績勝預期 購18016
金子：匯控季績勝預期 購18016
張兆聰：領展受惠政府派消費券
張兆聰：領展受惠政府派消費券
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
沈永年：普拉提導師移居大灣區
沈永年：普拉提導師移居大灣區
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：淘金先富賣鏟人
陸振球：淘金先富賣鏟人
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
技術取勝：中信處上升通道
技術取勝：中信處上升通道
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
周顯：接班人決戰啟德新盤
周顯：接班人決戰啟德新盤
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
湯文亮：移民不賣樓現象
湯文亮：移民不賣樓現象
陳永傑：美元貶值 資產受捧
陳永傑：美元貶值 資產受捧
廖偉強：香港難改高樓價
廖偉強：香港難改高樓價
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲
協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%