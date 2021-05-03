沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%

【明報專訊】過去數月樓市升勢持續，其中沙田市中心屋苑沙田中心向來是區內上車客及收租投資者入市熱門屋苑，隨着市况回升，減價盤源被消化，上月成交價出現明顯回升，單比3月份平均成交呎價已升約7%，逼近1.8萬元水平，加上區內代理指屋苑現時可睇樓的放盤只餘5個，預料本季成交呎價將進一步上升。
明報記者 歐陽慧恩
美聯高級營業經理陳竣言表示，沙田中心海寧大廈中層G室，實用310方呎，原則為2房間隔，近期以599萬元成交，呎價19323元，為上月呎價高位成交。原業主1997年初以210萬元購入上址，帳面獲利389萬元或1.9倍。陳氏稱，屋苑放盤量大減，加上市場憧憬火炭新盤星凱堤岸將短期內推售，預料未來數月將呈量跌價升。
君爵堡洋房1.24億沽 呎價5.4萬破頂
此外，市場近期亦錄多宗創新高或名人入市個案。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢銀線灣君爵堡雙號別墅，實用2285方呎，屬4房1套及3廳連工人房間隔，並附有3850呎花園，享海景，以1.238億元成交，實呎54179元，除創屋苑呎價及成交價新高紀錄外，並成西貢區今年成交呎價最高住宅物業。原業主2000年透過公司名義以2165萬元購入上址，帳面獲利約1.02億元或4.7倍。
土地註冊處顯示，山頂甘道嘉樂園B座中層單位，實用2448方呎，連一車位，3月底以1.2248億元成交，呎價約5萬元。買家為已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤次子、新世界中國董事鄭家成妻子李倩琦（LI SYN KAY ABBIE）。資料顯示，李氏購入物業支付1837.2萬元作為稅款，相等於樓價的15%，即非首置身分入市。原業主2002年以約2339萬元購入單位，帳面大賺逾9909萬元或約4.2倍。
周融1750萬購碧瑤灣2房戶
土地註冊處顯示，柴灣杏花邨36座高層7室，實用499方呎，3月底以880萬元售出，實呎17635元，單位原由已故永倫集團創辦人倫志炎於1989年以約60萬元購入，及後成為遺產貨，現由其子倫耀基沽出，成交價較32年前大升13.6倍。另土地註冊處亦顯示，薄扶林碧瑤灣25座高層B室，實用976方呎，2房間隔，上月初以1750萬元售出，實呎17930元，登記買家為周融(CHOW YUNG)，與政治評論員、「幫港出聲」發起人之一周融名字相同，預料為同一人。單位原業主於1990年以148萬元購入，帳面獲利1602萬元，賺幅10.8倍。