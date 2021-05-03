沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級營業經理陳竣言表示，沙田中心海寧大廈中層G室，實用310方呎，原則為2房間隔，近期以599萬元成交，呎價19323元，為上月呎價高位成交。原業主1997年初以210萬元購入上址，帳面獲利389萬元或1.9倍。陳氏稱，屋苑放盤量大減，加上市場憧憬火炭新盤星凱堤岸將短期內推售，預料未來數月將呈量跌價升。

君爵堡洋房1.24億沽 呎價5.4萬破頂

此外，市場近期亦錄多宗創新高或名人入市個案。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢銀線灣君爵堡雙號別墅，實用2285方呎，屬4房1套及3廳連工人房間隔，並附有3850呎花園，享海景，以1.238億元成交，實呎54179元，除創屋苑呎價及成交價新高紀錄外，並成西貢區今年成交呎價最高住宅物業。原業主2000年透過公司名義以2165萬元購入上址，帳面獲利約1.02億元或4.7倍。

土地註冊處顯示，山頂甘道嘉樂園B座中層單位，實用2448方呎，連一車位，3月底以1.2248億元成交，呎價約5萬元。買家為已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤次子、新世界中國董事鄭家成妻子李倩琦（LI SYN KAY ABBIE）。資料顯示，李氏購入物業支付1837.2萬元作為稅款，相等於樓價的15%，即非首置身分入市。原業主2002年以約2339萬元購入單位，帳面大賺逾9909萬元或約4.2倍。

周融1750萬購碧瑤灣2房戶

土地註冊處顯示，柴灣杏花邨36座高層7室，實用499方呎，3月底以880萬元售出，實呎17635元，單位原由已故永倫集團創辦人倫志炎於1989年以約60萬元購入，及後成為遺產貨，現由其子倫耀基沽出，成交價較32年前大升13.6倍。另土地註冊處亦顯示，薄扶林碧瑤灣25座高層B室，實用976方呎，2房間隔，上月初以1750萬元售出，實呎17930元，登記買家為周融(CHOW YUNG)，與政治評論員、「幫港出聲」發起人之一周融名字相同，預料為同一人。單位原業主於1990年以148萬元購入，帳面獲利1602萬元，賺幅10.8倍。

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