經濟

香港地產

康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王

【明報專訊】新盤銷情熾熱，連帶二手居屋及公屋亦錄破頂價成交；港島指標居屋、鰂魚涌康山花園再榮登新居屋王寶座。

市場消息指，康山花園8座中層F室，實用592方呎3房戶，連地價以1088萬元易手，實呎18,378元；原業主2011年在自由市場以580萬元入市，帳面大賺508萬元或約90％。

對上一次全港居屋王記錄，於2020年5月錄得，為康山花園2座高層F室，實用592方呎，在自由市場以1068萬元成，即新紀再高20萬元或2%。

建生邨綠表價售365萬 屯門新高

另屯門公屋建生邨，亦創屯門公屋綠表市場新高價。祥益營業董事胡志偉指，屯門建生邨樂生樓高層10室，實用598方呎，原業主去年8月起叫價420萬（綠表市場），累減55萬或13％後，以365萬元獲同區綠表用家承接、呎價6104元，較屋邨同類單位成交價350萬元高約4％；原業主2015年購入價208萬元（未補地價），持貨約6年帳面賺157萬元或約75％。

周末十大屋苑錄約17宗成交

將軍澳二手交投續旺，區內指標屋苑之一都會駅，5月暫錄3宗成交。香港置業分區董事劉浩勤指，都會駅7座高層H室，屬實用594方呎3房間隔，以980萬元沽出、實呎16,498元，屬市價；原業主2018年以913.8萬元購入，持貨滿3年即轉手，帳面獲利66.2萬元或約7％。

另中原、美聯周末十大屋苑各錄17及21宗買賣成交，較上周回落。美聯住宅部行政總裁布少明指，多區新盤登場，搶佔市場不少購買力，令二手屋苑交投輕微回軟。

嘉湖三房25年升值3.3倍

中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊承接力不減，業主只要調低叫價1%至2%，買家即有意洽購，其中景湖居9座低層D室，實用547方呎3房間隔，以630萬元易手、實呎11,517元；原業主1996年以147.5萬元一手買入，持貨25年，帳面獲利482.5萬元或3.3倍。

相關字詞﹕康山花園 都會駅 嘉湖山莊 十大屋苑

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