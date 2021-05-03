經濟
發展商訪問

香港地產

協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲

【明報專訊】市區新盤戰成為近日樓市焦點之際，在新盤市場蟄伏7年的老牌發展商協成行亦靜極思動。協成行董事總經理方文雄接受訪問指，集團目前的營運比重，物業投資、物業發展，雖然分別佔九成和一成，但未來兩年除主力發售兩個市區精品住宅外，亦研究重建集團旗下豪宅，以發揮更大經濟效益，並積極研究併購舊樓以增加土地儲備。

研究重建具潛質豪宅 併購舊樓

協成行對上一次開售香港樓盤，已追溯至2014年推出的筲箕灣遠晴。方文雄表示，雖然集團有足夠財力，但向來採取穩健投資策略以分散風險，主力發展市區精品住宅和豪宅。他續指，美國在可見的將未來都不會加息，加上香港新供應依然追不上市場需求，即使經歷逾一年來新冠疫情的洗禮，但相信本港樓價依然會穩中向上。

指本港樓價將繼續穩中向上

至於協成行在物業發展方面的部署，將會雙綫出擊。方文雄認為，在內地人及「新香港人」的雄厚財力支持下，豪宅前景仍然備受看好，集團現時在港島半山區、南區和西貢一帶持有不少收租豪宅，現正研究重建部分具發展潛質的物業，以發揮更大經濟效益。

至於針對大眾市場的精品住宅，方文雄透露，集團主要是透過併購舊樓增加土儲，當中以佔地介乎5000至1萬方呎、發展地積比率9倍的市區地盤，最合「心水」。

何文田筲箕灣兩新盤涉10萬呎樓面

事實上，協成行未來兩年將為賣樓收成期，計劃推出兩個市區新盤，涉總樓面逾10萬方呎。方文雄兒子、協成行總經理方添輝表示，集團旗下何文田勝利道全新住宅項目，提供總樓面逾4.1萬方呎，涉約71伙，主打實用面積約286至481方呎的一、兩房單位，目前已開展上蓋工程，預計明年下半年落成。

方添輝續指，勝利道新盤屬舊契項目，部署今年第3季登場。由於以年輕客戶群為目標，強調「Urban Living」(都會生活模式)，物業整體設計不會見到金碧輝煌的風格，單位面積也不會過於納米化。

另一位處筲箕灣東大街的全新盤，同屬舊契項目，提供總樓面約6萬方呎，現時仍屬初步設計階段，仍未敲定具體單位數量，但同樣主攻年輕客戶群，部署明年第4季推出，預算2023年落成。

明報記者

[發展商訪問]

上 / 下一篇新聞

陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
新巴城巴去年蝕2.6億
新巴城巴去年蝕2.6億
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
京東物流通過上市聆訊
京東物流通過上市聆訊
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
恒指過去10年5月有8年下跌
恒指過去10年5月有8年下跌
安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網
安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
順豐房託 須憑母貴
順豐房託 須憑母貴
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
威揚酒業拓網上拍賣平台
威揚酒業拓網上拍賣平台
數碼港：90科企擬申POC資助
數碼港：90科企擬申POC資助
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
其他手術機械人將陸續曝光
其他手術機械人將陸續曝光
張兆聰：股市久攻不破要小心
張兆聰：股市久攻不破要小心
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：匯控季績勝預期 購18016
金子：匯控季績勝預期 購18016
張兆聰：領展受惠政府派消費券
張兆聰：領展受惠政府派消費券
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
沈永年：普拉提導師移居大灣區
沈永年：普拉提導師移居大灣區
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：淘金先富賣鏟人
陸振球：淘金先富賣鏟人
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
技術取勝：中信處上升通道
技術取勝：中信處上升通道
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
周顯：接班人決戰啟德新盤
周顯：接班人決戰啟德新盤
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
湯文亮：移民不賣樓現象
湯文亮：移民不賣樓現象
陳永傑：美元貶值 資產受捧
陳永傑：美元貶值 資產受捧
廖偉強：香港難改高樓價
廖偉強：香港難改高樓價
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%
舊樓等收購先要買啱樓
舊樓等收購先要買啱樓