協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲

研究重建具潛質豪宅 併購舊樓

協成行對上一次開售香港樓盤，已追溯至2014年推出的筲箕灣遠晴。方文雄表示，雖然集團有足夠財力，但向來採取穩健投資策略以分散風險，主力發展市區精品住宅和豪宅。他續指，美國在可見的將未來都不會加息，加上香港新供應依然追不上市場需求，即使經歷逾一年來新冠疫情的洗禮，但相信本港樓價依然會穩中向上。

指本港樓價將繼續穩中向上

至於協成行在物業發展方面的部署，將會雙綫出擊。方文雄認為，在內地人及「新香港人」的雄厚財力支持下，豪宅前景仍然備受看好，集團現時在港島半山區、南區和西貢一帶持有不少收租豪宅，現正研究重建部分具發展潛質的物業，以發揮更大經濟效益。

至於針對大眾市場的精品住宅，方文雄透露，集團主要是透過併購舊樓增加土儲，當中以佔地介乎5000至1萬方呎、發展地積比率9倍的市區地盤，最合「心水」。

何文田筲箕灣兩新盤涉10萬呎樓面

事實上，協成行未來兩年將為賣樓收成期，計劃推出兩個市區新盤，涉總樓面逾10萬方呎。方文雄兒子、協成行總經理方添輝表示，集團旗下何文田勝利道全新住宅項目，提供總樓面逾4.1萬方呎，涉約71伙，主打實用面積約286至481方呎的一、兩房單位，目前已開展上蓋工程，預計明年下半年落成。

方添輝續指，勝利道新盤屬舊契項目，部署今年第3季登場。由於以年輕客戶群為目標，強調「Urban Living」(都會生活模式)，物業整體設計不會見到金碧輝煌的風格，單位面積也不會過於納米化。

另一位處筲箕灣東大街的全新盤，同屬舊契項目，提供總樓面約6萬方呎，現時仍屬初步設計階段，仍未敲定具體單位數量，但同樣主攻年輕客戶群，部署明年第4季推出，預算2023年落成。

明報記者

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