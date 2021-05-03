半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元

代理料短期將錄首宗租賃成交

事實上，發展商亦趁項目落成，日前乘勢推出3號價單，並向傳媒開放現樓示範單位，其中28樓D室屬開放式戶，實用203方呎連22方呎露台，可遠眺維港海景。項目其中一項特點，是各單位均附送一系列歐化家俬及名牌電器，雙人梳化可變身成雙人牀；單位設有入牆衣櫃、工作枱及小型儲物架，亦配備掛牆電視。開放式廚房則設有雪櫃、電煮食爐，但未配送洗衣機，料住戶需自行光顧洗衣店；浴室則設企缸。

單位附送一系列歐化家俬和家具

此外，同層B室單位為一房間隔，實用311方呎，景觀以山景及樓景為主，擺放3座位梳化、座地燈、茶几等家俬及電器；開放式廚房除雪櫃、電煮食爐外，亦設有洗衣機、紅酒櫃等，而浴室淋浴間則連接工作平台。

資料顯示，項目所有單位都設智能家居裝置，能以手機程式控制燈光、窗簾和空調等開關，室內亦設有空氣懸浮粒子偵測裝置，一旦量度PM值高於2.5，就會啟動空氣清新功能，至PM值回復至正常水平便自動停止。

室內設空氣懸浮粒子偵測裝置

半山捌號現尚餘約45個餘貨待售，標準戶入場單位為11樓D室，實用203方呎開放式戶，折實價653萬元、折實呎價3.2萬元；另外5伙特色戶以招標形式發售。