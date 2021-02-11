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HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成

【明報專訊】5月新盤市場開局理想，過去兩日成交估計約472宗，等同4月全月一手成交量810宗近六成；恒地（0012）旗下樓花期長約1年的啟德THE HENLEY I，估計過去3日累收約1137票，以兩張價單共146伙計超額近7倍，料本周末開售。至於日前首輪發價單開售240伙清袋的黃竹坑港島南岸晉環，新推180伙折實均呎高見3.31萬元。

明報記者 李舒盈 林可為

作為恒地今年重點新盤的啟德THE HENLEY I，日前突擊加推50伙後，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目過去3日累獲約1137票，以兩張價單共146伙計超額近7倍，料本周末開售，日內再加推應市。項目兩批單位共146伙，價單定價計市值逾16.3億元。

恒地林達民：HENLEY日內再加推3號價單

THE HENLEY I 新推50伙，實用274至889方呎，折實價766萬至2794萬元，整批折實均呎27,408元，林表示以價單定價計雖較首批調高3.6%，惟扣除樓層、及附有32伙低座單位等因素後，實際加幅只約1.5%；以新推2座19樓實用889方呎A室3房戶為例，價單定價2941.8萬元、呎價33,091元，而首張價單同座23樓同面積A室，價單定價2917.6萬元、呎價32,819元，調高約1%。

路勁（1098）牽頭發展的南區晉環，首輪發價單開售240伙清袋後，昨以折實均呎33,103元加推180伙，維持最高18%直減折扣，入場單位為1A座6樓J室，實用387方呎一房戶，折實價1171.8萬元、折實呎價30,279元。

千望累收150票 ONE SOHO周四次輪賣78伙

路勁銷售及市場推廣總監封海倫指晉環首輪沽清240伙，套現46億元，反映港島新供應少，買家看好樓盤前景及潛力。至於晉環新推180伙，實用383至921方呎、屬1房至3房戶，內包括10伙平台特色戶，視乎樓層因素提價約4%。

旺角方面，繼信置（0083）牽頭旺角山東街ONE SOHO兩日累售123伙，並敲定周4次輪發售78伙，遠洋（3377）旺角煙廠街千望，加推2號價單30伙，亦擬周末發售。千望過去5日估計累收約150票，以兩張價單60伙計超額1.5倍，項目新推單位，實用172至318方呎，維持最高折扣15%，折實價430.95萬元起、整批折實均呎23,377元，較1號價單實際加價約1%。

淺水灣道90號洋房呎售8.3萬

豪宅方面，長實（1113）南區淺水灣道90號，透過招標售出10號屋，成交價4.6729億元，實用5630方呎，實呎8.3萬元；項目累售9幢洋房，估計套現約44億元。

分析:本月新盤成交料倍增至2000宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，中洲置業火炭星凱‧堤岸（1335伙）、新世界（0017）大圍站柏傲莊III（892伙）兩大新盤，發展商表明獲批預售後隨即開售，估計5月新盤可錄約2000宗成交，意味相對4月全月錄約810宗按月升1.5倍。

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