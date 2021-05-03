馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位

目前資金充斥市場，息口低企，利好樓市因素不斷湧現。聯儲局日前公布最新議息結果，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，亦是連續9次議息會議維持接近零息。

美國寬鬆政策維持，市場資金充裕，大量資金流入香港，本港銀行體系結餘已企穩逾4500億元水平近半年，帶動低息環境延續，勢推升資產價格，吸引資金流入本港樓市。

同時房屋供應緊絀，對樓價有支持。根據最新公布的「私人住宅一手市場供應統計數字」顯示，私人住宅落成量今年第一季數字為2200伙，較2020年第四季大減約69.4%，僅及政府全年預測約18,230伙約12%。雖然政府戮力增加供應，不過不少屬長遠方案，短期難紓緩供不應求情况。

新冠疫苗廣泛接種，疫情回穩，加上「來港易」計劃推出在即，有利吸納內地買家來港。若中港恢復通關，屆時北水重臨，樓市交投勢將更熾熱，預料第二季一手私宅註冊量按季增約一成半至逾4200宗，並預期今年樓價升至少10%，有力挑戰歷史高位。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]