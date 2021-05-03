布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」

近期樓市上升動能充足。除了上一期專欄提及的「雙引擎」因素外，尚有不少其他利好因素刺激樓市。例如日前聯儲局公布最新議息結果，毫無意外地持續維持利率於低水平，加上資金氾濫，對本港樓市具支持作用。

事實上，今年樓市表現正漸漸回暖，美聯樓價指數首季升約1.8%，最新報167.81點，本年迄今更錄近2.7%升幅，預料次季樓價或再升3%，勢連升兩季，為2019年上半年以來首見。至於反映市場真實用家情况的租金指數亦同步上升。美聯租金走勢3月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.3元，按月回升近0.2%，連跌6個月後開始止跌。

不得不提的是，包括發展商、買家及業主在內的「市場心態」，亦齊齊為樓市投下信心一票。最近本地大型發展商成功奪得香港上水古洞地，叫價較市場預期上限高出四成，足見發展商「真金白銀」地對後市相當樂觀。

近來業主對後市信心轉強，叫價空間不斷收窄，「不減反加」情况屢見不鮮。美聯信心指數最新報67.1點，按周微升約0.3%，反映業主減價意欲不大。

綜合以上種種，可見本月樓市動力充足「豐收」在望，破除「五窮月」是指日可待。因此，精明的買家應及早入市，「買在樓價未升前」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]