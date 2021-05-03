廖偉強：香港難改高樓價

不過，根據最近一份調查報告顯示，香港的樓價依然貴絕全球，物價之高同樣位處世界前列。香港樓價長期高企，主要是土地供應長期不足所致。由於港府一直奉行高地價政策，加上歷屆政府房屋政策畏首畏尾，沒有全面落實新增土地措施，所以造成多年來房屋供求失衡問題。樓價高企原因，除房屋供應不足外，建築成本高昂也是推波助瀾之一；加上，只需小部分參與者已經足夠消耗市場的供應，結果樓價變成易升難跌。

過去10年間中國經濟急速起飛，富裕的人數不斷上升，香港作為一國兩制之下的一個自由城市，也是中國的一部分，更是國際金融中心，自然會吸引不少內地人的注意，只要有少數的內地人到香港投資及定居，現時的房屋供應絕對難以應付。更重要的是在疫情之下，香港人在家居工作的機會增加，他們對於居住面積及生活空間愈來愈重視，更懂得健康的重要，所以希望擁有寬敞及舒適的生活環境，有足夠的工作地方，同時與家人共享的天倫之樂，所以住屋需求只會有增無減。筆者絕對相信，香港的房屋供應在未來日子仍然處於嚴重不足的情况，樓價絕對穩如泰山。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]