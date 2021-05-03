陳永傑：美元貶值 資產受捧

雖然許多人意識到世界各國為應對疫情而減息及量寬，但經濟不景並非單是美國的問題，世界各地經濟亦一同下滑，初時部分人覺得美元仍是避風塘。過去一年美元的跌勢比較有秩序，並非一面倒。不過，美元因為美國出動到「無限量寬」，再加上拜登勝出美國總統大選之後以1.9萬億美元作紓困措施，另有2.3萬億美元以加稅方式發展美國基建，美國的量寬可謂一浪接一浪。

美元在今年4月中跌勢開始轉急，與去年同期相比，累積跌幅已經約9%，亦反映量寬印銀紙的貶值威力依然存在。

所以，今年股市及實物資產的住宅等物業走勢硬朗，美國股市三大指數輪流創出歷史新高之外，德國股市亦接連破頂。至於美國及英國樓市，在疫市中走勢更是凌厲，屢屢破頂。近期，連帶落後大市的黃金價格亦有轉強迹象，顯示實物資產得到投資者青睞。

經濟好轉 投資意欲增

如非新冠疫情打擊世界經濟，就業市場表現疲乏，相信股市、樓市及金市氣勢將更強勁。因為不少人的飯碗不保，對投資市場變得有保留，假如失業率沒有上升，各個投資市場會變得更為熾熱，因為市場的投資情緒會更強烈。

疫苗陸續投入使用，接種人數及比例顯著增加，世界各地各行各業漸漸恢復正常，經濟有望漸漸復蘇，失業率亦會改善。經濟好轉投資意欲將會增強，股樓金市等投資市場，值得看高一線。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]