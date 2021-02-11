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瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367

【明報專訊】港股上周五開市後一直向下，全日下挫逾578點或2.0%，收報28724點。

市場消息稱，繼阿里巴巴（9988）、美團（3690）受查後，騰訊亦因涉嫌壟斷成為下一個被查目標，涉及的罰款有機會達100億元人民幣。

縱觀以上消息，騰訊、美團股價持續波動，根據瑞銀上周五紀錄，騰訊、美團的認購證在上周五跌市獲資金流入博反彈。如投資者看好騰訊，可留意認購14000，行使價750.5元，2021年7月到期，有效槓桿約12倍。

相反，如投資者認為騰訊將繼續受反壟斷風波所影響，看淡騰訊，可留意認沽28367，行使價532.38元，2021年7月到期，有效槓桿約12倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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