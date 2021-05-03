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2021年5月3日星期一
技術取勝
投資策略
陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
新巴城巴去年蝕2.6億
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
京東物流通過上市聆訊
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
恒指過去10年5月有8年下跌
安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
順豐房託 須憑母貴
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
威揚酒業拓網上拍賣平台
數碼港：90科企擬申POC資助
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
其他手術機械人將陸續曝光
張兆聰：股市久攻不破要小心
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
環球經濟數據
金子：匯控季績勝預期 購18016
張兆聰：領展受惠政府派消費券
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
沈永年：普拉提導師移居大灣區
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：淘金先富賣鏟人
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
技術取勝：中信處上升通道
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
周顯：接班人決戰啟德新盤
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
湯文亮：移民不賣樓現象
陳永傑：美元貶值 資產受捧
廖偉強：香港難改高樓價
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%
舊樓等收購先要買啱樓
技術取勝：中信處上升通道
【明報專訊】江西銅100天線有支持（圖）
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