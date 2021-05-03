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旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略

【明報專訊】香港和新加坡將於5月26日啟動旅遊氣泡，根據國泰航空（0293）和新加坡航空網站信息，早期雙向航班機票皆已售罄。國泰航空網站顯示，6月5日之前的出發航班機票已售罄；而新航網站結果則是6月9日之前已售罄。首班由新加坡出發的CX734航班將於5月27日出發。大家由於疫情關係，可能已有一年至年半沒有出外，對於熱愛旅遊的港人，已是熱鍋上的螞蟻，雖然港人鍾情日本及泰國等地，但現時可以去新加坡也算踏出了重要一步。出發前除了要打齊疫苗外，最重要是「唱」定坡元，在坊間現鈔兌換除了「百年找換店」大家熟悉，若以兌換率亦有更低選擇。至於若有外幣戶口也可以透過銀行兌換，兌換率為電匯價，一般較現鈔價更低。

明報記者 龍彩霞

準備去旅行的朋友，有兌換外幣的需要，若附近有兌換店也可以先格下價。舉個例子：在中上環大家較熟悉為百年找換店，在上周四港元兌新加坡元為5.865，如果用10000港元，可以兌1705.03坡元，而同區的牛記兌換率為5.8850，同樣用10000港元作兌換，只可以兌到1699.24坡元，相差為5.8坡元，約30多港元。

若以銀行兌換，匯價較百年、惠捷及盛恩等為高，但中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀表示，雖找換店的兌換價一般比銀行低，但旅遊要兌換的金額有限，若找換店太遠，計算車錢及所需時間後或得不償失。以部分找換店為例，百年位於中環，港興等有多間分店，對新界人而言去銀行或鄰近找換店更划算。匯豐、恒生等銀行有特別櫃員機提供外幣提款，匯率較高，但勝在24 小時服務靈活方便。

外幣戶口兌換價較優惠

若有外幣戶口的人士可以較優惠兌換價，外幣戶口人士可以用電匯價，電匯指的是將外幣轉至外幣戶口，電匯價都較低，前提是須有外幣或綜合戶口存放外幣。不過需留意部分銀行在提取現金時，將收取電匯與現鈔差價。手續費由於兌換額不高，相比起匯率上的差距，手續費影響可能更大。普遍找換店不收手續費，銀行可能收取數十到數百元手續費。不少銀行對有戶口的客戶免手續費，甚至對大額兌換及高級客戶提供優惠，可向銀行查詢。

信用卡簽帳 匯率或比找換店更低

當然除找換店和銀行外，情况許可時亦可考慮用信用卡簽帳，其匯率甚至會比找換店更低，如銀聯卡在海外不用手續費。大部分銀行會豁免現有客戶兌換外幣現鈔的手續費，若超過每日提存金額上限，則會收取手續費，大多以總提取金額的0.25%計算。

此外，部分銀行更會按帳戶等級提供不同優惠的匯價，而每日提取上限亦有不同。以匯豐為例其卓越理財客戶可透過網上理財預訂外幣現鈔，翌日便可在專屬櫃位提取，免排長龍等候。中銀香港客戶可透過官方網站填表，預訂兌換額為5000元至20萬港元的外幣現鈔。只要成功預約，在兩個工作天後便可到分行兌取，貨幣選擇達23種。要注意的是，實際兌換價並非以預留時作準，而是以在分行兌取外幣現鈔時的現鈔牌價為準。

由於現時有找換店更可以透過來WhatsApp問價，需要兌換人士可以先問價，格了價才作兌換。如合心水，確認後便會即時預留外幣，免去到撲空，惟只限即日到取。

澳新銀行：今年底坡元將升值至1.32美元

雖然旅遊氣泡要在5月尾才啟動，加上變種病毒個案出現，但不少國家仍然希望下半年經濟重新啟動。澳新銀行（ANZ Bank）經濟學家預計，新加坡的寬鬆貨幣政策將持續很長一段時間，但預計新加坡金管局不會進一步放鬆政策。在經濟前景改善和美元普遍走軟的情况下，到2021年底，新加坡元將繼續升值至1.32美元。

[龍彩霞 幫你格價]

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