余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金

此外Stephen在信中提及擁有一個價值300萬元的澳洲物業，現時收益率是5.5厘，但就沒有說明5.5厘是如何計算及收取？也沒有顯示在你們二人的每年或每月收入當中，若正規地計算300萬元的5.5厘，大概每年可收取16.5萬元的回報，若真的有此額外收入，變相每月平均可提供約1.375萬元的額外收入，作為生活開支補貼也是一個不錯的投資回報。在考慮海外物業的升值潛力應否放售時，在信中沒有提及物業的購入價、相關買賣開支及年份，因此筆者不能預算值不值得放售物業及計算實質回報有多少。此外有些業主買入海外物業也有因其他考慮因素，例如用作將來移民住所、子女升學及個人退休計劃收入考慮等。因此Stephen和太太必須審慎地商量及衡量是否值得放售海外物業，以增加日後生活現金儲備。

按揭開支佔收入40% 倘加息供款壓力增

在Stephen的整體家庭開支中會留意到物業的按揭開支已佔Stephen單人的總收入差不多40%，如果面對加息供款壓力？而當時太太已抽身做全職媽媽，相對上Stephen必須加大現金流才能足夠應付潛在風險帶來的按揭開支。此外Stephen沒有提及相關往後退休收入保障的安排，這方面也必須考慮。在你們夫婦現時正是事業高峰期便要作出相關退休生活儲備安排。因此建議Stephen和太太找專業的理財顧問為你們作詳細分析及評估，再決定長遠生活開支及理財安排。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]