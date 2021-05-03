余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金

【明報專訊】根據Stephen提供的資料，現時家庭每月總開支6.75萬元，佔兩夫婦總收入51%，但若果太太因懷孕而暫時放棄工作照顧家庭和小朋友，Stephen便會變成家庭經濟唯一的支柱，家庭總開支變相佔總收入高達96%，現時兩夫婦手持的流動現金包括股票約30萬元，只能應付家庭支出大約4個月。在理財預算上，流動資金必須足夠6至8個月的家庭開支，以防日後因工作變化及家庭需要作周轉的應急安排。因此Stephen必須慎重考慮，如何增加你們的流動現金，來應對當太太離職後家庭開支集中在先生一方的經濟壓力。此外小朋友出生前後，亦會有較多開支需要作準備。這方面的儲備開支真的豐儉由人，你可先跟太太蒐集資料及早預算。
此外Stephen在信中提及擁有一個價值300萬元的澳洲物業，現時收益率是5.5厘，但就沒有說明5.5厘是如何計算及收取？也沒有顯示在你們二人的每年或每月收入當中，若正規地計算300萬元的5.5厘，大概每年可收取16.5萬元的回報，若真的有此額外收入，變相每月平均可提供約1.375萬元的額外收入，作為生活開支補貼也是一個不錯的投資回報。在考慮海外物業的升值潛力應否放售時，在信中沒有提及物業的購入價、相關買賣開支及年份，因此筆者不能預算值不值得放售物業及計算實質回報有多少。此外有些業主買入海外物業也有因其他考慮因素，例如用作將來移民住所、子女升學及個人退休計劃收入考慮等。因此Stephen和太太必須審慎地商量及衡量是否值得放售海外物業，以增加日後生活現金儲備。
按揭開支佔收入40% 倘加息供款壓力增
在Stephen的整體家庭開支中會留意到物業的按揭開支已佔Stephen單人的總收入差不多40%，如果面對加息供款壓力？而當時太太已抽身做全職媽媽，相對上Stephen必須加大現金流才能足夠應付潛在風險帶來的按揭開支。此外Stephen沒有提及相關往後退休收入保障的安排，這方面也必須考慮。在你們夫婦現時正是事業高峰期便要作出相關退休生活儲備安排。因此建議Stephen和太太找專業的理財顧問為你們作詳細分析及評估，再決定長遠生活開支及理財安排。