港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數

現時美股是全球最大的Smart Beta ETF市場，目前市值共有1萬億美元，市場料至2025年將增至2萬億美元。黃詩楊統計2000年至2018年發行的238隻聰明啤打ETF回報，同時模擬其發行前的表現，結果顯示ETF在發行後的表現較發行前走樣，而且研究期內最終回報跑輸整體大市。他對歐股市場作同樣研究，結果亦一樣。

關鍵需看投資者自身投資選擇

黃詩楊指出，發行商建立ETF選股因子權重時，為求得到最理想結果，會在測試很多個由不同因子比重所構成的組合中，湊合出最佳結果，不過以數據發掘得到的結果並非根據經濟原理，因此這些跑贏的方程式不能持久。他認為，聰明啤打ETF原意是讓散戶投資者亦能像機構投資者以量化策略投資，但機構投資者採用的策略不會一成不變，因此較難做到以上效果。他認為聰明啤打ETF與其他工具一樣，成效的關鍵需看投資者自身的投資選擇。