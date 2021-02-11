數碼港：90科企擬申POC資助

獲批項目最多可獲10萬元資助

陳思源稱提交資料的金融科技項目，包括監管科技、開放數據、財富管理科技等，希望會有沒先例的創新項目。每個獲批項目最多可獲得10萬元資助，涉及跨境的項目可最多獲15萬元，他指雖然金額不多，但獲批形同項目得到政府認可，有助這些風險較高的創新項目更易尋找投資者。計劃預留1000萬元總資助額，問及一旦用完會如何處理，他指會視乎市場反應再與財庫局討論推新一輪計劃，相信當局有意願推出持續性的支援計劃。

恒生銀行（0011）目前有與科企計劃參加「拍住上」，該行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，金融企業與科企合作時，需花時間了解對方的能力，尋找合作的切入點亦不容易，即使開始與科企合作進行概念驗證，因為一些項目未有先例，花費資源同時也面對不少風險，因此他認為「拍住上」計劃有助解決與科企合作的問題。李文龍表示目前恒生希望在多方面尋找科企合作夥伴，例如在提升客戶服務能力，目前有探討在遙距醫療上的合作，亦包括應用監管科技提升營運能力以及在運作流程加入機械人，提高成本效益等。