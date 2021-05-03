威揚酒業拓網上拍賣平台

「Maison 1899」實時競價精確度高

集團早前便發盈喜，指因透過Maison 1899舉行一次名貴紅酒拍賣會，使部分頂級珍藏紅酒銷售收入增加，料全年度純利可增兩倍。

Maison 1899既可以舉行實時拍賣，亦可以進行限時拍賣，王姿潞預計，集團至少每年一次舉行實時網上拍賣會，平時則會將一些紅酒放上網限時拍賣，以及每季舉行一次較大型的限時拍賣會。

王姿潞表示，自去年第四季起，客戶已逐漸擺脫疫情的陰影，對紅酒、名酒的需求也開始活躍，但疫情下全球封鎖，令現場拍賣難以舉行，為網上拍賣模式帶來契機，也節省了場地、人手等成本。

但她強調，平台系統技術固然重要，集團的競爭力還是產品的多元化及服務水平，一方面會繼續與關係長期良好的酒莊合作，另一方面擴大酒品組合，目標是將Maison 1899打造成拍賣與生活體驗兼備的網上平台，除了名酒，亦可為客戶推出品酒遊等體驗活動。