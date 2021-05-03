經濟

巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下的巴郡在本港時間周日凌晨舉行股東大會，是次改為網上直播，投資者仍然期待巴菲特分享投資觀點。面對過去一年多變的投資環境，巴菲特於會上坦然「認錯」，表示去年賣出約3600萬股蘋果（Apple）股份「或許是一個錯誤」，並形容拋售航空股而損手非偉大時刻。

明報記者 馬迪帆

巴菲特在會上透露，副手芒格曾勸喻他別賣蘋果股票，現在他亦認為蘋果的估值並非瘋狂，反而深信蘋果CEO庫克是「我們見過最棒的公司管理者」，又稱讚蘋果產品廣受全世界歡迎，利潤率非常高。根據資料，現時巴郡仍持有約9億股蘋果股份或5.4%股權，據CNBC統計，蘋果公司仍是巴郡最大持倉股票。

指蘋果管理好 估值「並非瘋狂」

對於去年拋售航空股而損手，他則指「（沽售航空股）並不是巴郡的一個偉大時刻」。去年5月巴郡在疫情中股市低位沽清四大航空股，隨後各股份都有所反彈，令外界質疑巴菲特的投資判斷。他解釋，若有巴郡作為股東，達美航空、美國航空等便無法得到美國政府的資助，「想像一下如果巴郡是大股東，他們（政府）就會說，從巴郡拿錢」。不過巴菲特亦補充指出，暫時仍不會買入國際航空股。巴菲特亦提醒，近期正見到強勁通脹，「相信不會停止，因為人們口袋裏有錢，所以也願意接受更高的價格」。

巴菲特副手芒格則在今次股東大會上火力全開，猛批特殊目的收購公司（SPAC）、比特幣、美國券商Robinhood等。芒格批評，熱錢帶來的SPAC等發明，一旦去到氾濫的地步，便將會引發嚴重的投資操守問題。

芒格狠批SPAC 稱引發投資操守問題

芒格又表示，SPAC並不是為好的投資而投資，而是發起人為了得到一筆不菲的費用才投資。另一向反對投資加密貨幣的芒格昨日痛批比特幣，他指出比特幣的炒作「令人反胃」，「我不歡迎一種被犯罪分子採用的貨幣，我也不在憑空發明的金融產品上花費數十億美元。」他認為，比特幣最近的發展及成功，與投資文明更格格不入。

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