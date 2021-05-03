經濟
新股巡禮

順豐房託 須憑母貴

【明報專訊】本港房地產信託基金（REITs）將再添一新成員。由順豐控股（深：002352）分拆的順豐房地產投資信託（下簡稱順豐房託）即將於本港招股，市場最新消息指集團將集資大約3億美元，折合約為23.4億港元。作為本港首家專注於物流房產事業的房託，雖具備穩定的租金收入，但集團規模及物業增值空間有限，未來收益增長，或要視乎母公司會否再注入資產，或透過收購合併擴大物業規模。

撰文 盧嘉偉

順豐房託旗下物業有三項，分別位於香港、佛山及安徽省蕪湖市，主要為貨倉及貨物分撥中心。集團管理層早前表示，分拆房託上市，主要是希望將現時集團的資產慢慢減少，套取現金。因為對物流公司來說，重要的不是資產，而是科技。

截至今年3月底，三項物業的可出租總面積約為30.76萬平方米，估值接近61億元。在最後實際可行日期，物業的平均出租率約為95.3%。約90.9%的租戶（按可出租面積計算）來自物流行業，其餘租戶包括來自藥品、科技及其他行業的租戶。三地物業當中，香港物業為集團貢獻近九成的租金收入，反映集團租金收入相當依賴香港物業這部分（見附表）。

港物業貢獻九成租金收入

值得留意的是，物業合共有33名租戶，截至2020年12月31日止年度，順豐關連租戶約佔同期總租金收入的80.0%，即「街客」租戶佔租金收入比重僅約20%。為保障母公司及順豐房託雙方股東利益，兩者日後簽訂租約仍會按市場價格調整租金，而招股書透露，除租金以市場租金方案釐定，目前順豐關連租戶有權選擇根據大致相同條款續約，租期不超過5年。也是說未來即使談及新租約，管理人較難於新租約加設額外增值服務，以達至增加租金收入。至於第三方租戶，據往績紀錄，租約限期通常介乎1年至5年之間。

房地產信託基金，就是以收租作為收入，租金減去營運管理支出後，要把至少九成作為股息分發給投資者，所以股息利益率都頗高，而且相對穩定，亦是房託的一大賣點，故相對盈利，房託的物業收入淨額更為重要，事關前者或受個別非現金項目，如投資物業公允值影響，後者則更能反映一家房託的可派發現金能力。

以去年為例，順豐房託盈利由於受到投資公允值錄得5384萬元損失，加上融資成本增加，令全年盈利2688萬元，按年大跌84.6%，但若撇除投資公允值變動後的運營溢利，則按年增4.5%；而同期，集團物業收入淨額，即租金收入扣除物業運營開支，則有2.16億元，按年升4.29%，增長平穩。

若壯大規模 或需併購母企注資

從上文可見，不論是未來租金收益增長、產業規模，現階段的順豐房託能給予投資者的是「穩定」而非「驚喜」。正如物管行業，要為股東帶來較高的收益增長預期，未來集團或需透過併購，或從母公司購入資產，以壯大資產規模提高租金收入，增加可分派現金及單位持有人回報。

事實上，目前母公司順豐控股於中國50個城市擁有物業項目，規劃總建築面積440萬平方米，已竣工建築面積170萬平方米，大部分為物流綜合設施。單以後者計算，便相當於目前順豐房託可出租建築面積的5.4倍。

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