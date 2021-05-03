經濟
封面故事

安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網

【明報專訊】安聯投資董事、聯席基金經理及高級分析員（美國科技股）Stephen Jue近日在投資推介會上詳細分析了人工智能（Artifical Intelligence）的投資機會，認為該新興科技將像過去10年的移動互聯網般改變世界，值得留意，當中，此領域暫時以美股機會較多。安聯向來重視主動投資（active investing），所謂的「主動」是指投資未來（Active is：Investing in the future）、尤其是冒起的新興產業，人工智能便是該行目前重點看好的行業之一。

Jue（圖）解釋，人工智能是指有能力像人類一樣思考及學習的程序或機器，而科學家現正培訓這些機器學習看、聽、導航及實時互動等技能，當中包括深度學習、機器學習、大數據、計算機視覺等，過去幾年安聯已認識到此科技所帶來的巨大影響，相信它是一項真正的變革性技術，其創造及再分配大量價值的能力正處於轉捩點。

疫情令全球加快數碼化 利人工智能發展

「簡單來說，人工智能是指機器能藉着掌握及分析數據，幫助人類作出決定，過去5年此科技已獲facebook及Instagram等社交媒體廣泛使用，透過大數據分析用戶想去哪兒旅遊、想吃什麼食物，從而在用戶瀏覽時上載相關廣告；去年全球多國先後爆發新冠病毒疫情，更多人藉着智能手機及電腦在家工作、學習、消費及生活，將全球數碼化（digitalization）的進程推快5至7年，因此亦提供更多數據讓機器可以分析，亦加快人工智能行業的發展」。

Jue透露，「安聯環球人工智能股票基金」會投資於人工智能基建、人工智能應用程式及人工智能化行業等三大領域的公司（見圖），涉及顛覆式力量的廣泛技術及行業。該基金目前主要投資於美國企業，原因是全球科技的早期發展在一定程度上以矽谷為中心，之後才會被其他國家廣泛應用。

中央會議提工業互聯網 料加快發展5G物聯網

上周五召開的中共中央政治局會議強調內地要積極發展工業互聯網加快產業數碼化，其實與推動第五代流動電話（5G）技術及應用的國策屬一致，因為5G的高速傳輸科技日後料可促進「大規模機器類型通訊」，由此促成無人駕駛汽車、智慧城市，以及「物聯網」（Internet of Things）等新興應用場景。

至於中美發展人工智能的各自優勢，Jue分析，美國企業明顯在晶片、雲端等人工智能基建領域上領先；而由於中國消費者並不重視保障私隱，相關服務平台可以取得大量數據，由此建立強勁的競爭優勢。

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強在《Money Monday》第178期（2018年12月10日）封面故事在專訪中看好可投資受惠結構增長機會的新經濟股，例如醫療器械股，訪問見報至今逾兩年，該板塊出現了邁瑞醫療（深：300760）及微創醫療（0853）等期內股價勁升數倍、市值逾千億元的焦點股。

[封面故事]

相關字詞﹕人工智能 安聯投資Stephen Jue

上 / 下一篇新聞

陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%
新巴城巴去年蝕2.6億
新巴城巴去年蝕2.6億
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目
京東物流通過上市聆訊
京東物流通過上市聆訊
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市
恒指過去10年5月有8年下跌
恒指過去10年5月有8年下跌
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
內地加強監管 確保科技朝正確方向發展
順豐房託 須憑母貴
順豐房託 須憑母貴
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
順豐積極提升營運措施 下半年踏收成期
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
巴菲特承認沽錯蘋果 稱拋售航空股而損手「非巴郡偉大時刻」
威揚酒業拓網上拍賣平台
威揚酒業拓網上拍賣平台
數碼港：90科企擬申POC資助
數碼港：90科企擬申POC資助
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
港大研究︰聰明啤打ETF跑輸指數
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
初創研發嶄新內窺鏡 冀打破壟斷
其他手術機械人將陸續曝光
其他手術機械人將陸續曝光
張兆聰：股市久攻不破要小心
張兆聰：股市久攻不破要小心
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
余淑穎：太太離職生小孩收入減 宜事先增流動現金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：匯控季績勝預期 購18016
金子：匯控季績勝預期 購18016
張兆聰：領展受惠政府派消費券
張兆聰：領展受惠政府派消費券
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
潘啓才：美團壞消息其實不太壞
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
艾雲豪：巨星名利場的陰暗面
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
旅遊氣泡啟動 坡元兌換攻略
沈永年：普拉提導師移居大灣區
沈永年：普拉提導師移居大灣區
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
趙海珠：儲局再「放鴿」 外幣或再上
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
謝紹榮：「五窮月」以訛傳訛成數高
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：晉環熱賣 路勁高息可吼
陸振球：淘金先富賣鏟人
陸振球：淘金先富賣鏟人
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
林少陽：譚仔太興之勝負關鍵
技術取勝：中信處上升通道
技術取勝：中信處上升通道
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
謝偉銓：加強管理防止非法佔用官地
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
李聲揚：FAAMG可取 微軟短線看俏
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
蔡金強：碧桂園服務：一騎絕塵
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
張玉峰：美國加稅不利股市 影響多短暫
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
蘇沛豐：希望教育重現吸引力
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
李順威：調高資本增值稅對股市影響微
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
劉思明：5窮月來臨 殺傷力更大
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
何啟聰：美團失守300元 追沽20171
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
瑞銀亞洲：反壟斷升溫 騰訊可沽28367
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
摩根大通亞洲：建行失100天線 進取Call 13040
周顯：接班人決戰啟德新盤
周顯：接班人決戰啟德新盤
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
張佩儀：兼職供款強積金 做好不時之需
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
王弼：港金融三大支柱：法治．外傭．土地
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
曾淵滄：國泰等待旅遊氣泡大爆發
湯文亮：移民不賣樓現象
湯文亮：移民不賣樓現象
陳永傑：美元貶值 資產受捧
陳永傑：美元貶值 資產受捧
廖偉強：香港難改高樓價
廖偉強：香港難改高樓價
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
布少明：樓市動能足 豐收破「五窮」
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
馬泰陽：樓價展升浪 有力闖高位
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
HENLEY三日收1137票 晉環加推均呎3.3萬 5月首兩日一手成交472宗 等同上月六成
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
半山捌號交樓 每呎最高叫租逼百元
協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲
協成行強化物業發展 雙線出擊增土儲
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
推共渡時艱措施 望「租戶搵到食」
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
康山三房自由市場1088萬沽 膺新居屋王
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
瀚名處傳統豪宅地段 與名校為鄰
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%
沙中呎價逼1.8萬 按月彈7%
舊樓等收購先要買啱樓
舊樓等收購先要買啱樓