安聯Stephen Jue：人工智能似10年前移動互聯網

Jue（圖）解釋，人工智能是指有能力像人類一樣思考及學習的程序或機器，而科學家現正培訓這些機器學習看、聽、導航及實時互動等技能，當中包括深度學習、機器學習、大數據、計算機視覺等，過去幾年安聯已認識到此科技所帶來的巨大影響，相信它是一項真正的變革性技術，其創造及再分配大量價值的能力正處於轉捩點。

疫情令全球加快數碼化 利人工智能發展

「簡單來說，人工智能是指機器能藉着掌握及分析數據，幫助人類作出決定，過去5年此科技已獲facebook及Instagram等社交媒體廣泛使用，透過大數據分析用戶想去哪兒旅遊、想吃什麼食物，從而在用戶瀏覽時上載相關廣告；去年全球多國先後爆發新冠病毒疫情，更多人藉着智能手機及電腦在家工作、學習、消費及生活，將全球數碼化（digitalization）的進程推快5至7年，因此亦提供更多數據讓機器可以分析，亦加快人工智能行業的發展」。

Jue透露，「安聯環球人工智能股票基金」會投資於人工智能基建、人工智能應用程式及人工智能化行業等三大領域的公司（見圖），涉及顛覆式力量的廣泛技術及行業。該基金目前主要投資於美國企業，原因是全球科技的早期發展在一定程度上以矽谷為中心，之後才會被其他國家廣泛應用。

中央會議提工業互聯網 料加快發展5G物聯網

上周五召開的中共中央政治局會議強調內地要積極發展工業互聯網加快產業數碼化，其實與推動第五代流動電話（5G）技術及應用的國策屬一致，因為5G的高速傳輸科技日後料可促進「大規模機器類型通訊」，由此促成無人駕駛汽車、智慧城市，以及「物聯網」（Internet of Things）等新興應用場景。

至於中美發展人工智能的各自優勢，Jue分析，美國企業明顯在晶片、雲端等人工智能基建領域上領先；而由於中國消費者並不重視保障私隱，相關服務平台可以取得大量數據，由此建立強勁的競爭優勢。

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強在《Money Monday》第178期（2018年12月10日）封面故事在專訪中看好可投資受惠結構增長機會的新經濟股，例如醫療器械股，訪問見報至今逾兩年，該板塊出現了邁瑞醫療（深：300760）及微創醫療（0853）等期內股價勁升數倍、市值逾千億元的焦點股。

[封面故事]