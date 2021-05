恒指過去10年5月有8年下跌

【明報專訊】外國金融市場傳統上早有「5月沽貨離場」(Sell in May and Go away)的說法,而記者翻查彭博數據,過去10年港股恒指有8年下跌,當中,2020年、2019年及2012年均跌逾1000點,因此數據上亦的確支持「五窮月」;以點數計,恒指在2019年5月急挫2798點為期內最差,主要原因是當時中美貿易戰升溫;以下跌幅度計,則以2012年勁跌11.68%屬最大,背景是歐債危機惡化,同樣也是受外圍因素拖累。