恒指過去10年5月有8年下跌

目前港股面對最大的外圍變數，相信是近年轉趨緊張的中美關係將如何發展，張甯分析，拜登今年1月上任美國總統後，即使兩國關係未有明顯改善，但始終有助管控分歧尋求合作：「首先，美國對中國鷹派的立場是民主共和兩黨的共識，也迎合部分利益需求，這一點我們預期不會明顯改變，尤其是關於對中國科技行業的限制，以及最近討論的人權問題，都是比較棘手的問題；即使這樣，我們預期中美關係在拜登政府任內會出現邊際上的改善，或者說是可預測性更強，有這種可預測性的話，中國政府的應對與籌備便可能會充足一點。

拜登任內中美料既鬥爭又合作

事實上，中美也有一些利益共享的領域，或者說是可以作交換、合作的東西，例如氣候變化、碳排放的問題，以及全球防疫的問題，所以未來雙方在鬥爭與矛盾之中，也有合作的空間。」

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