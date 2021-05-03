瑞銀張甯：內地經濟今年料增9% 企業盈利提升利股市

明報記者 葉創成

瑞銀張甯早前接受訪問時詳細分析內地首季經濟表現及預測未來前景，《Money Monday》認為他的分析與上周政治局會議提出的政策方向頗脗合，可參與來迎戰本月傳統股市淡季的「五窮月」。張甯首先提出，內地今年首季GDP按年增長18.3%，主要是去年同期、特別是2月及3月新冠病毒疫情重擊經濟導致低基數所致，而其實與去年第四季年化環比增長僅2%，與此前一季的高個位數增長比較屬放緩，背後由兩個因素引致，「第一，今年2月有『就地過年』的政策，實際上是限制部分人群的流動及消費，而很快這個政策就消失了，沒有出現大問題；第二，3月召開全國兩會以前，內地政策出現真空期，沒有新的政策刺激出現」。

張甯表示，從內地首季經濟增長動能來看，典型的分化仍然存在，當中以出口、實物消費（圖1）、房地產投資（圖2）及基建投資的表現較好，服務業消費及製造業投資則有待改善，「內地今年首季出口同比增長接近50%，即使與常態相比（即與疫情之前的2019年首季相比），也高20%以上，所以出口非常強勁，也延續了去年的強勢，這主要是歸因兩方面，第一是歐美經濟的復蘇，無論是因為他們疫苗接種比較快，或者是因為他們現在約束措施沒有以前強，都支持整體需求改善，第二是內地整體供應鏈完善」。

出口消費房地產基建投資 撐起內地經濟

「另一比較強勁的部分是房地產，銷售與投資都非常不錯，強勢從去年第二、三季度開始一直延續到今年首季，即使我們的宏觀政策有一些限制與約束，但是房地產市場仍然是有支撐的；這其實也不單是中國的情况，像美國及歐洲等房地產市場復蘇也是領先於其他經濟環節的；同樣，基建投資也是不錯的」。

「今年首季內地比較有驚喜的經濟環節是消費，零售銷售按年增長近34%，與2019年第一季比較也上升近9%；去年爆發疫情後消費復蘇曾比較落後，今年首季也回復理想增長；不過，也要注要的是，該數據主要反映實物消費，服務業消費對比2019年首季還是比較弱」。

「雖然今年首季製造業投資也在明顯反彈，但對比2019年首季度依然是略有不足，所以依然是一個分化的復蘇；也即是說，在投資端，房地產投資及基建投資復蘇的速度與製造業相比仍然較快」。

內地經濟具韌力 本季環比增長料加快

張甯分析，內地出口在今年餘下時間料會繼續表現不錯，而且隨着疫情受控及收入增長，消費、尤其是服務業會釋放更多潛力，加上製造業維護更新設備及擴張產能也會增加資本開支，預料全年經濟按年增長約9%。

由於較高的基數效應，張甯提醒，內地GDP今年餘下時間每季按年增長率放緩無可避免，但環比增長卻會改善，反映經濟具韌力，「今年內地經濟每季同比增長料逐步回落，換言之，首季按年增長18.3%後，本季增長料屬高個位數，下半年大概增長6%，我們要冷靜地看這些數字的變化，雖然每季按年增長逐漸下滑，但不代表經濟的動能迅速減退，主要是基數的影響，這是我們要強調的；事實上，內地經濟本季環比增長料再次加速，可能會回到7%以上，原因是已走過首季政策空窗期等約束條件，而且經濟亦的確在不斷改善」。

恒指上月全月低位為12日的28274點、高位為上周四的29405點，高、低位差距僅1131點，波幅為近兩年以來最低，市場看來正在等待新消息決定去向。港股上周五收市後，內地官方媒體報道，中共中央政治局當日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，指當前內地經濟恢復不均衡、基礎不穩固，應辯證看待今年首季度經濟數據；要用好穩增長壓力較小的窗口期，推動經濟穩中向好，深化供給側結構改革，打通國內大循環、國內國際雙循環堵塞點，為「十四五」時期經濟發展提供持續動力。

瑞銀料股市續分化 看好收息股

該會議又要求，要堅持穩中求進工作總基調，並要精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，使經濟在恢復過程中達到更高水平均衡；會議亦表示，要加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭。

雖然內地今年經濟增長料理想，惟不論本港及內地股市在農曆新年後卻比較波動，記者請教張甯對股市的看法。

他指自己作為經濟師主要分析經濟，但亦轉述了該行策略師的看法，「股市今年看盈利增長的話，毫無疑問是非常正面的，盈利增長從去年的低谷爬出來，應該會有非常不錯的表現，這個是正面的推動力，最近的反覆主要來自於估值的壓力，因為擔心政策邊際收緊，抑制估值表現，出現估值下調（derating）；由於具備上述一正一負的影響，今年股市料不會像去年一樣有強勁的表現，往前看，我們相信在經濟基本面理想的情况下，內地企業盈利增長可望持續，至於估值、即股票貴不貴的問題，實際上出現了分化，之前估值偏貴的，現在的股價壓力比較大，但是市場也在尋求一些確定的機會，例如股息，也包括今年新的增長亮點等」。

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