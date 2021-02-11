憂顧客資料外泄 SBI中止與平保合資項目

原擬助日本地區銀行轉型

SBI與金融壹賬通於2019年成立合資公司「SBI金融壹賬通日本公司」（SBI OneConnect Japan），SBI及平保分別出資60%及40%，為日本地區銀行提供雲計算、人工智能等服務，協助銀行實現數碼化轉型。報道指出，SBI認為如中國企業參與系統開發，會令金融機構擔心顧客資料外泄，雖然合資項目原先備受期待，希望可帶動日本地區銀行業務改革，但隨着經濟安全的重要度上升，最終在準備階段受挫。

SBI是日本最大網絡券商，彭博去年9月的報道曾經提到，SBI認為《港區國安法》將削弱香港作為金融中心的吸引力，考慮最快會在於今年3月撤出香港。

英國《金融時報》於今年3月曾訪問SBI董事長北尾吉孝，他直言憂慮《港區國安法》及國安處拘捕多名泛民主派人士，擬將集團業務撤出香港，考慮將團隊轉移至上海或新加坡。不過事隔3日後，SBI旗下思佰益證券香港突然發聲明反駁母公司論調，指從未有正式撤出香港的討論。