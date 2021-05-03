8虛銀一年共蝕24億 Mox投資額虧損同稱冠

Mox 3月增資4.7億 投資額超Livi Bank

Mox Bank由渣打（2888）牽頭，Livi Bank主要股東為中銀香港（2388），兩者皆有雄厚股本，且開業初期均力推零售銀行業務，因此燒錢最多。事實上，Livi Bank自取得虛銀牌照以來，股本維持在25億元，但Mox Bank去年度已增資約4.7億元，截至年底股本已達20.8億元。而據公司註冊處資料，Mox Bank於今年3月再增資約4.7億元，最新股本已達25.49億元，超越Livi Bank成為投資額最大的虛銀。

ZA Bank定存比例降 業務模式有變

至於首間開業的ZA Bank，雖然主要股東只有眾安在綫（6060），但背後有「三馬」支持，故同樣「揼本」，去年新增6億元股本至21億元。去年上半年開業早期，ZA Bank同樣以高息定存吸客，最高曾給予6.8厘定存年利率；但至下半年該行降低定存年利率。截至去年12月底，眾安的存款規模高達60億元，是一眾虛銀之冠，但其定存比例由上半年近七成，降至年底的35%，減少許多利息支出，反映ZA Bank的業務模式隨着規模增長已有所改變。

事實上，由於存款及客戶基礎已有一定份額，ZA Bank近月積極拓展貸款業務，涵蓋個人貸款以至商業貸款，參與了「中小企貸款擔保計劃」，也參與了俗稱「失業貸款」的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。而Mox Bank以51億元的存款規模排名第二，在累積了一定基礎下，近日亦宣布推出信用卡，未來亦擬發展財富管理等收費業務。

收費業務賺錢關鍵 今年料掀貸款戰

有業內中人便指出，儲客然後推收費業務，是虛銀能否賺錢的關鍵，否則龐大的存款規模只會為其帶來支出的重擔。該業內中人指，觀察Mox Bank以至天星銀行及匯立銀行等都向貸款方向發展，而幾家未成形的中資虛銀，例如平安壹賬通銀行（PAOB）及螞蟻銀行，則可能以商業客戶或跨境客戶作發展重點，一旦發力亦能快速拓展，因此預料今年虛銀將掀起貸款戰。