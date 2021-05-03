新巴城巴去年蝕2.6億

集團指出，2.62億元的稅前虧損是已經計及政府的5.51億元津貼，否則稅前虧損高達8.13億元。即使把津貼計算在內，仍未能達到收支平衡。况且政府津貼自去年12月已終結，加上第四波疫情及持續的社交距離措施，集團在去年12月至今年2月的3個月內已錄得2.21億元的虧損，相等去年全年虧損的84%。

相對2019年，新巴城巴客量大跌27%，等同少了1.07億客流量，機場及陸路口岸路線的客量更大幅下跌超過九成。儘管疫情近期回穩，今年4月份的整體客量仍比2019年同期少約25%。

指港島線每公里車費遠比新界低

集團指出，歷年來的盈利一直以機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動，這些路線的客量大跌，嚴重衝擊集團財政狀况。集團又把大幅虧損歸因於車費過低，指儘管近日票價有調整，「新巴城巴港島路線每公里的車費亦比新界眾多路線不成比例地低」。又指新巴城巴多年前曾相互競爭導致服務過剩。

集團指出，在疫情爆發之前，新巴城巴的港島路線已面對港鐵港島西延線及南港島線通車等重大挑戰。集團現正深入地研究港島的公共交通網絡，重點是如何在疫情過後全面重建公共交通，確保在財務上可行的情况下，繼續提供服務。