陳茂波預告首季GDP「增長可觀」 稱復蘇步伐不平衡 市場料增3.6%

明報記者 蕭嘉聰

陳茂波指出，香港已經歷連續六季經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，期間政府消費開支增加6%至10%，部分抵消私人消費開支萎縮，發揮逆周期的支持作用。

他認為，財政預算案上周三（4月28日）獲立法會通過後，各項支援措施亦會全速推進落實，讓市民和企業早日受惠，緩減經濟改善不平衡的部分壓力。

失業貸款3天收7000申請

若按季而言，本港經濟增長料將疲弱。彭博綜合經濟師預測，首季香港GDP按年增3.6%，按季僅增0.7%。事實上，若按季而言，本港GDP自去年第三季起雖已回升，但第四季因疫情加劇，按季增幅又比第三季低（見表），反映即使按年數據受惠低基數效應，疫情仍然左右經濟按季的復蘇步伐。

陳茂波又表示，香港失業率由歷史高位稍為回落，但部分行業失業率仍高企，而預算案提出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（即俗稱的失業貸款）上周三開始接受申請，首3天已收到約7000宗貸款申請，多間參與的銀行均指收到不少查詢並正積極處理，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

iBond料本月內推出

他又透露，受不少市民歡迎的iBond亦會在本月稍後時間推出。另外，支援個人措施亦包括薪俸稅及個人入息課稅寬減、差餉寬減、住宅用戶每戶1000元的電費補貼、向領取社會保障的人士發放半個月額外津貼等。

電子消費券方面，政府早前選定4家儲值支付工具營辦商負責，陳茂波指，4家營辦商包括支付寶香港、八達通、Tap&Go和WeChat Pay HK，正積極協助更多商戶安裝設備。而防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象會由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5000元的資助，申請期至6月底。

陳茂波預計，上述計劃均有利中小型商戶使用電子支付，亦令市民付費時有更多便捷的選擇，相信暑假期間啟動電子消費券計劃後，疊加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面氣氛。