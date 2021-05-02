飛機液態氫推動 須減25％乘客量

60多年過去，當年的技術挑戰猶在，不過為了應對氣候變化，氫動力飛機再次成為研究焦點。空巴（Airbus）技術總監維塔蒂尼（Grazia Vittadini）指出，氫動力是引領全球邁向碳中和的技術之一。波音計劃在2035年前，將零排放的氫動力飛機投入使用。

氫能量密度為煤油3倍 助實現碳中和

不過若以氫作為飛機燃料，須提升其運輸及儲存的穩定性。空巴的競爭對手波音（Boeing）對氫動力技術態度審慎。波音民用飛機集團（BCA）環境戰略總監紐蘇姆（Sean Newsum）預期，氫動力的所有技術及要素，都要研究一段時日才能應用於商業民航。

航空業是最難實現碳中和的行業之一，沒有比化石燃料更具效率、更具經濟效益的民航飛機燃料。在疫情爆發導致全球民航客機大規模停飛前，航空業佔全球碳排放量的2.4%。儘管過去30年，由於引擎技術的改進，每名飛機乘客的碳排放量已下降54%。但由於航班數目增加，業界的總排放量繼續有增無減。

引擎改良但乘客增 航空總排放不跌反升

在這情况下，氫動力飛機變得吸引。氫的能量密度（energy density）是煤油的3倍，有助實現碳中和。1988年，俄羅斯的圖-155型飛機已能以液態氫飛行。荷蘭航空（KLM）早前亦完成了採用合成煤油的首次飛行。

然而，這兩種減碳燃料若應用於商業民航都有其局限性。液態氫比氣態更容易儲存，但必須保持在-253℃的環境。容納液態氫的油缸不僅更重，而且體積是傳統油缸的4倍。除此以外，氫燃料電池系統也極為沉重，為民航機的航程和載客量帶來限制。業界人士估計，若飛機以液態氫推動，一架單走道客機（single aisle aircraft）要減少25%乘客量才能裝上油缸，因此氫動力飛機暫時最多只能應用於較小型的短途機，例如一架載20名乘客的氫動力客機，只可飛行約500海里（約926公里）。

[企業地球村]