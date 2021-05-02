氫能源技術 石油巨企投資重點 全球目標2030年減排45% 大國爭奪可再生能源

資料來源：金融時報

作為主要碳排放來源的大型石油及天然氣公司，成了這場氫革命的主要倡議者。不過當前的氫能源技術仍處於起步階段，全球大部分氫其實產自天然氣和煤碳等傳統燃料。根據國際能源署（IEA）的數據，以化石能源生產氫過程中的碳排放量，每年達到8.3億噸，相當於印尼和英國的碳排放量總和。

電解法採氫最環保 需大量再生能源

氫原子本身不存在於自然界，並傾向依附於水分子、碳氫化合物（石油、天然氣、沼氣）中的氧和碳原子，因此製造氫就要把它從這些化合物分離。

煤氣化法（coal gasification）製氫是最廉宜的製氫方法，但會產生大量二氧化碳，每生產1公斤氫氣，就要排放約10公斤二氧化碳，污染環境，也因此稱為褐氫（Brown Hydrogen）。目前大部分氫由天然氣水蒸氣轉化而成。由於涉及化石燃料及碳排放，因此稱為灰氫（Grey Hydrogen）。另一較環保的方式，就是以天然氣水蒸氣轉化成氫，再配合碳捕捉技術，把生產過程中的二氧化碳捕捉及儲存起來。由於不再污染大氣，避免溫室效應加劇，因此其所產生的氫稱為藍氫（Blue Hydrogen）。

若利用風能、太陽能等可再生能源，把水電解製成氫，則是最環保的綠氫（Green Hydrogen）。不過在這過程每提取1公斤的氫，約消耗60度電。因此「綠氫」的價格，與可再生能源成本掛鈎。以此方法所產生的氫，目前僅佔全球的氫供應量約1％。部分分析師對這方法的生產效率，以及其商業化的可行性抱有疑慮。以當前碳排放最嚴重的煉鋼行業為例，若要將日本每年產量達1億噸的鋼鐵產業改以「綠氫」推動，日本的可再生能源產量就要增加1倍以上。

大財團為私利 積極倡議開拓氫能源

據世界鋼鐵協會（World Steel Association）估計，鋼鐵行業的碳排放量，佔所有直接化石燃料排放量的7％至9％。部分分析更質疑，煤碳及天然氣生產商試圖利用氫，作為延長其化石資產壽命的一種手段。追蹤歐盟相關游說活動的歐洲企業觀察（Corporate Europe Observatory）提供的數據顯示，成員包括英國石油（BP）、法國國家石油公司道達爾（Total）、荷蘭皇家殼牌（Shell）等能源巨企的歐洲氫能組織（Hydrogen Europe），以及類似的游說團體，每年總計花費近6000萬歐元（約5.6億港元）游說歐盟官員，試圖影響歐洲的能源政策。

歐洲企業觀察的研究員薩比多（Pascoe Sabido）指出，氫已成為能源企業的重要游說目標，當去年疫情爆發，歐洲首次實施防疫封鎖措施期間，這些公司更落力游說，爭取歐洲政府增加氫能源投資，以此作為振興經濟的工具。

料未來10年 氫項目投資3000億美元

2017年達沃斯世界經濟論壇期間成立的氫能委員會（ Hydrogen Council）表示，歐盟和至少其他15個國家去年發布了氫能計劃，這些計劃大多獲得補貼，以幫助降低生產成本。

氫能委員會對相關計劃的發展抱有信心，它預計未來10年內，全球的公私營機構將為氫能源項目投入至少3000億美元，如果相關計劃成功，氫能將有望滿足全球近五分之一的能源需求。該委員會預計到2050年，全球18%能源將來自氫能，創造超過2.5萬億美元的市場價值，並帶來3000萬個相關職位。

[企業地球村]