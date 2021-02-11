巴郡首季淨沽300億元股票 手頭現金逾萬億增5.2％

按年轉賺914億 投資帳賺218億

在今年首季，巴郡回購了66億美元（約514.8億港元）公司股份，僅次於去年第三季90億美元（約702億港元）的回購規模。另外，首季巴郡淨沽出了39億美元（約304.2億港元）的股票，是去年第二季以來最高金額的淨沽出。截至3月底，巴郡的手頭現金達到1454億美元（約1.13萬億港元），較去年底多5.2%。

4月納指升7% 跑贏道指標指

另外，上周五（4月30日）美股於4月最後一個交易日表現疲軟，三大指數均以跌市迎接「五窮月」。道指低開71點後持續尋底，全日收跌185點或0.5%，報33,874點。標指收市跌30點或0.7%，報4181點。納指跌119點或0.9%，收報13,962點。累計全周，道指跌0.5%最多，標指持平，納指微跌0.4%，不過總結4月，道指升2.4%，標指升5.6%，納指漲7%。