涉違法收集個人資料 中央促百度騰訊地圖整頓

宏觀槓桿率降 包括非金融住戶部

另外，人行公布，經初步測算，今年首季中國宏觀槓桿率為276.8%，較去年底下降2.6個百分點。各部門槓桿率亦出現不同幅度的下降。非金融企業部門槓桿率為160.3%，比去年底減少0.9個百分點；政府部門槓桿率為44.5%，較去年底跌1.3個百分點；住戶部門槓桿率為72.1%，亦跌0.4個百分點。人行指，目前金融支持實體經濟效率提高，新增相對較少的債務資金，支持經濟快速企穩。首季總債務按年增長11.5%，增速比去年底低0.9個百分點，處於歷史較低水平，比2009年至2019年總債務增速平均值低約5個百分點。

高盛解讀政治局：經濟仍需支持

國家主席習近平前日主持中央政治局會議，會議指出要辯證看待第一季經濟數據，認為目前經濟恢復得不均衡，基礎不穩固。要用好穩增長壓力較小的窗口期，推動經濟穩中向好。

高盛發表報告評論認為，對於中央強調要小心看待首季經濟表現，因首季雖按年增長創歷史新高，但按季增長相對較弱，這表明經濟恢復仍需要政策支持，特別是有針對性的支持。高盛又指，考慮到首季出口的強勁連續增長，以及中長期信貸的可觀增長，這可能表明相對地消費及服務業環節仍然疲弱。因此，目前中國經濟的驅動力仍處於從依賴投資與出口，逐步轉移到依賴內需消費的早期階段，並且仍需要進一步的政策支持。高盛亦預計信貸增長不會進一步放緩或財政政策趨緊。