港首隻「尿袋股」 小電科技申上市

騰訊螞蟻為主要股東

資料顯示，小電科技於去年12月完成C輪融資，完成後，林芝利新持股僅次於小電科技主席唐永波，成為第二大股東。除了騰訊及螞蟻， 紅杉資本旗下紅杉辰信及蘇寧也有參投。

不過，受疫情影響，小電科技去年錄得淨虧損達1.07億元（人民幣．下同），2019年則錄得1.9億元純利；收入則按年增加16.8%至19.1億元。惟今年首季業務平均每日訂單量已達到高位，首4個月平均每日訂單量達到100萬以上。另截至去年底，小電科技的共享充電寶服務擁有逾71萬個點位，已投放600萬個充電寶，覆蓋全國1700座縣市及超過2.37億的註冊用戶。內地傳媒此前報道，小電科技去年6月曾計劃於深圳創業板上市，惟今年3月終止有關工作，亦有傳公司一度考慮過赴美上市。

除了小電科技，騰訊有份投資的內地音頻平台喜馬拉雅（美：XIMA），上周五正式申請赴美上市。據早前外電報道，喜馬拉雅是次集資額介乎5億至10億美元（約38.75億至77.5億港元），上市估值可逾50億美元（約387.5億港元）。有傳最快下周路演，計劃於5月底上市。

音頻平台喜馬拉雅赴美上市

招股文件顯示，喜馬拉雅的戰略投資者包括騰訊、百度（9888）及小米（1810）等，去年營收按年增長逾48%至約40億元，平台上季月均活躍用戶（MAU）達2.5億名，為中國最大的在線音頻平台。而阿里巴巴有份投資的七牛雲（美：QNIU）亦已遞交招股書，擬於納斯達克上市，承銷商包括美銀證券、瑞銀集團、富瑞、交銀國際。七牛雲是「雲+數據」一體化的PaaS平台，2020年營收按年增加32%至10.89億元；錄得1900萬元淨虧損，按年收窄85%。

明報記者

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