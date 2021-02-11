晉環首輪240伙即日沽清 ONE SOHO同日推 售出121伙佔逾七成

明報記者 甘潔瑩

近30年來港島區首個大型鐵路住宅項目、黃竹坑港島南岸1期晉環，昨日首輪銷售共250伙，當中240伙以價單形式推售，另有10伙推出招標；240伙以價單形式推出的單位昨日售罄。

一手沽逾400伙 近3個月最旺周末

項目在昨日9時起開始銷售，A組大手客率先揀樓，再細分A1及A2組，前者最少購入3伙、最多購入4伙，A2組買家則須認購最少1伙指定3房或不少於兩伙指定單位，同時限購一伙1房戶。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，A1組共有逾30組大手買家入市，兩小時內沽逾100伙，其中最大手買家為一家庭客，斥逾2億元連購8伙3房單位。

最大手斥2億掃8伙3房戶

傳為百老匯電器家族

市場消息指，斥資逾2億元購入8伙為百老匯電器家族，該家族2017年曾斥資2.1億元大手購入南昌站匯璽9伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組客戶斥資逾1億元購入4間3房戶作長線投資用。A組大手客時段共售出161伙，佔可供發售的67%。

B組散客時段，買家可認購一至兩個單位，該時段共售出79伙。市場消息指，長和系創辦人李嘉誠旗下公司TOM集團前行政總裁王兟，昨日亦有場揀樓，並斥資約1715.4萬元，購入2B座高層E室，屬實用487方呎2房，實呎約3.52萬元。

封海倫表示，晉環最快今日加推，加推將有一定加價空間；而招標形式推售的10伙，已在昨日進行招標，並在本周一（3日）截標。

另一邊廂，由信置及莊士機構（0367）合作發展的旺角ONE SOHO，昨日首輪推售168伙。發展商指，項目售出121伙，佔可供發售的72%，套現逾8.3億元。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，大部分買家為年輕家庭購入單位自用，約兩成為投資者。

ONE SOHO加推加價2%

發展商昨日加推價單4號，共33伙，實用262至374方呎，整批單位折實售價由599.26萬至915.61萬元，折實實呎22,873 至25,918元，折實平均實呎24,020元，輕微加價2%。