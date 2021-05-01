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2021年5月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
平保逾500億接手方正控股權 重組業務成「新方正」 視乎債權人選擇最多佔七成
新方正「尚未設立」 基本財務數據欠奉
受爆煲牽連 興證入稟追討民企等逾5億
康宏下周二除牌 主席：不幸且理據不足
恒隆陳啟宗：移民潮不影響樓價
蔚來首季收入增4.8倍 勝市場預期
港股跌近600點迎「五窮月」 科技內銀車股領跌 大市未擺脫上落市
內銀績後全線跌 券商看好下半年
復星沽青島啤套逾23億 折讓4%
政治局：審慎看待首季經濟數據
3月港元存款跌近2% 流失1406億
石藥向控股股東售業務 獲抵償5.57億債
眾安銀行參與中小企融資擔保 最高借1800萬
亞馬遜上季多賺兩倍破頂 網購成習慣 料收入續破千億美元
歐盟調查初步確認 App Store涉壟斷
歐元區GDP按季再收縮0.6% 陷雙底衰退
快運賣「家檔」 網售手推餐車變現
CCL破183點 創20個月新高 按周升幅逾3年最勁 距歷史高峰不足4%
首季負資產僅67宗 大減六成
十大屋苑成交 連續4個月破300宗
瓏珀山特色戶實呎2.64萬雙破頂
山頂「十間」申強拍遭拒 10年首見
潛在供應9.3萬伙 4季新高
陸振球：騰出貨櫃碼頭 可建9個太古城
周末睇樓好去處
黃竹坑站上蓋晉環 家庭換樓客捧場
南朗山賞日落美景
黃竹坑站商場最快2023年落成
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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