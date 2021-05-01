潛在供應9.3萬伙 4季新高

運房局：小於753呎單位佔7.5萬伙

運房局指，該9.3萬個單位中，包括1.2萬個「貨尾」單位（按季不變），另有5.6萬個興建中但未售出的單位（按季少1000伙），以及2.5萬個在已批出土地上可隨時動工興建單位（按季多2000伙），而預計未來數月將有8幅住宅用地轉為熟地，可提供約3400個單位。

隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，該局相信未來3至4年的私人住宅預計供應量將維持在較高水平。該局又指，該9.3萬個單位中，估計有7.5萬個單位為實用面積小於753方呎的中小型單位，佔整體供應量81%，比率較上一季稍增1%。

另方面，資料顯示，上季本港私樓施工量2200伙，按季大增10倍，亦較去年同期增加1.4倍，但利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在低基數下，今年首季隨着疫情好轉便出現倍數式的大反彈，但一季僅2200伙實在不多。另今年首季2200伙落成，按季大減69.4%，為去年第三季以來最低，按年則跌40.54%。陳續指，不少地皮已陸續售出，其中日出康城及黃竹坑站等大型鐵路上蓋項目已「清袋」，料未來兩至三年一手私宅土地供應將更趨緊張。