山頂「十間」申強拍遭拒 10年首見

據文件顯示，由於上述「十間」涉及多個地段，惟299地段的申請人，僅持有地盤業權份數約五成，即不足八成的強拍門檻，加上與毗鄰地段之物業不設共同樓梯，屬獨立物業，故不可共同申請強拍，令有關申請最終被否決。業內人士指，上述申請至少為逾10年來首宗強拍被否決的個案。

財團逾6億統一霎東街5號業權

資料顯示，「十間」16位申請人中不乏城中名人，包括華廈置業（0278）鍾棋偉及相關人士、香港興業（0480）副主席兼董事總經理查懋成之兒媳查陳愛茵、八珍甜醋的伍偉森家族第三代成員伍潔鏇等，於2018年申請強拍時，上述物業估值逾15.3億元。物業於1949年落成，佔地61,449方呎，共20個分層單位，據了解，物業曾於2010年聯合業權方式標售約95%業權，當時估值約20億元，惟最終未能售出。

此外，銅鑼灣霎東街5號昨日進行強拍，有財團以底價6.06億統一業權，地盤2670方呎，若以地積比15倍發展成商業物業，可建40,050方呎樓面，每方呎樓面地價15,131元。市場有傳上述物業是希慎（0014）或有關人士收購。

佳明前粉嶺戲院地盤申建120伙

另佳明（1271）旗下粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院項目，最新向城規會提出申請重建成一幢16層高商住項目，物業佔地約6781方呎，擬建約3.26萬方呎住宅樓盤，料提供120個單位，另設逾5000方呎非住宅樓面。香港興業持有的土瓜灣旭日街21號聯合報大廈全幢工廈，亦向城規會申請重建成24層高商住大樓，項目佔地5805方呎，以地積比率9倍發展，即可建總樓面約5.2萬方呎，包括4.35萬方呎住宅樓面，料提供約110個住宅單位。