瓏珀山特色戶實呎2.64萬雙破頂

另外，恒地（0012）以折實均呎2.64萬元，推出啟德THE HENLEY I 首批96伙後，昨對外開放設於中環國金中心的示範單位並接受認購，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，昨天首日收約192票、超額1倍。

THE HENLEY首日收192票 超額1倍

新盤市場昨日不乏大額成交；新地沙田瓏珀山透過招標連錄7宗成交、其中Queen Tower 1座6樓B室，實用1182方呎4房戶連花園，成交價3126萬元、實呎2.64萬元，創項目成交價和呎價新高；項目累售20伙、套現約5億元。不過，瓏珀山亦錄首宗撻訂，為Queen Tower 2座16樓A室，實用1103方呎4房戶，早前原以2400萬元售出，惟買家撻訂，料遭沒收5%訂金涉約120萬元。

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦透過招標售出2伙；其中第2座9樓B室，實用1739方呎，4房雙套間隔，成交價4367.6萬元、實呎2.51萬元，成交價、呎價均創朗濤分層新高紀錄。萬科香港旗下屯門掃管笏上源，錄本地家庭客斥資7100萬元，連環購入洋房及一伙複式特色戶；其中28號屋成交價4150萬元，實用2707方呎、實呎1.53萬元；而2B座低層地下及地下B室，實用2201方呎連花園複式戶，成交價2950萬元、實呎1.34萬元，據悉買家毋須繳付辣稅。

大潭道45號3號屋4.28億沽

市區方面，樂聲電子旗下大潭道45號，新售出3號屋，實用4775方呎連花園，成交價4.28億元、實呎8.96萬元，買家成交期76日；由7幢洋房組成的大潭道45號，2019年至今累售3幢洋房、套現逾13億元，最高實呎9.9萬元。

太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET，以招標形式加推一伙3房戶，5月4日起招標；為20樓實用913方呎A室，指引價4368.8萬元、即指引呎價47,851元。項目最新售出3樓A室，實用481方呎2房戶，成交價1737.7萬元、實呎3.61萬元。至於信置（0083）旺角ONE SOHO今首輪開售168伙，過去6日累收逾1600票，超額8.5倍。