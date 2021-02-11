十大屋苑成交 連續4個月破300宗

黃埔花園49宗8年新高

今年首4個月，十大屋苑累錄約1491宗二手成交，較去年同期1007宗躍升48%。4月十大屋苑成交，以紅磡黃埔花園最旺，中原分行經理袁顯岸表示，黃埔花園全月錄49宗成交，創逾8年按月新高，僅低於2013年1月錄得56宗，平均實呎16,997元，按月升2.5%。港島指標屋苑鰂魚涌太古城呎價持續上升，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城4月錄43宗成交，平均實呎20,179元，按月升4%，成交宗數維持40宗以上。不過，天水圍嘉湖山莊因業主叫價進取，4月交投回落、錄約44宗成交，對比3月錄66宗跌33%，平均實呎11,017元，按月微跌不足1%。

元朗連續3個月破200宗

地區方面，元朗4月交投持續暢旺。美聯分行區域經理陳鋒表示，元朗區連續3個月錄得每月逾200宗二手成交，其中YOHO Midtown 8座中層E室，實用面積948方呎，3房套連工人套間隔，以1418萬元成交，實呎14,958元。原業主2010年10月以760.5萬元購入單位，帳面大幅獲利約657.5萬元或86.5%。