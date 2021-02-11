CCL破183點 創20個月新高 按周升幅逾3年最勁 距歷史高峰不足4%

明報記者 沈慧盈

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，復活節長假買家積極入市，刺激樓價升幅全線擴大，相信未來CCL上下波幅會擴大，走勢反覆向上，逼近2019年6月190.48點的歷史高位，現時相差僅3.84%。CCL（中小型單位）報183.20點，按周升1.44%，升幅為76周、即約18個月最大，連升兩周共1.71%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.47點，按周升1.36%，連升兩周共1.85%。CCL（大型單位）報182.98點，按周升2.77%，升幅為16周最大。CCL（中小型單位）、CCL Mass及CCL（大型單位）均創約20個月新高，距離各自歷史高位分別相差3.68%、3.23%及4.66%。

河畔花園連天台實呎再破2.1萬

二手市場續錄高價成交。市場消息指，沙田河畔花園B座頂層戶，實用面積242方呎，原則屬2房間隔，業主改為1房設計，連約277平方呎天台，以515萬元易手，實呎21,281元，是屋苑近1年來再破2.1萬元成交。原業主2013年初以317萬元購入單位，帳面獲利198萬元或62%。

古洞地開標前 買家入市歐意花園

新地（0016）於剛過去周二以86.14億元、每呎樓面地價約7184元奪得上水古洞北住宅官地前，有買家偷步入市區內大型屋苑。利嘉閣高級聯席董事黃靜顏指，上水歐意花園一幢A型單號洋房，實用面積1488方呎（建築面積2111方呎），3房套連工人套間隔，以1538萬元沽出，實呎10,336元（建呎7286元）。原業主2006年11月約630萬元購入上述單位，持貨約15年，帳面獲利約908萬元或約1.4倍。黃補充稱，地皮開標後個別區內豪宅業主已即時加價放售。

李旻芳693萬購逸瓏海滙特色戶

另外，有電視藝人入市西貢特色戶。土地註冊處顯示，西貢逸瓏海滙2座地下連花園單位，實用433方呎，連235方呎花園，原則1房間隔，3月以692.5萬元售出，登記買家為李旻芳（Li Man Fong），與無綫電視女藝人、《東張西望》主持人同名，料為同一人。原業主於2017年以約661萬元購入，持貨4年，帳面僅獲利約31.5萬元或約5%。