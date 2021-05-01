歐盟調查初步確認 App Store涉壟斷

指蘋果對串流音樂市場影響大

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）昨表示，歐盟初步認定，蘋果公司在向蘋果設備擁有者分銷串流音樂軟件方面，發揮相當大的市場力量，而在這個市場，蘋果處於壟斷地位。

歐盟將焦點放在蘋果公司對軟件開發商施加的兩項規則，包括強制它們使用蘋果App Store的應用內購買（in-app purchase）系統，以此向軟件商收取30%佣金，以及禁止軟件開發商告知消費者除在應用內購買軟件，還有其他購買途徑。歐盟委員會指出，蘋果收取的30%佣金，令iOS設備用戶所支付的費用增加，因為多數串流媒體供應商會通過加價，將費用轉嫁用戶。

提高競爭對手成本 扭曲競爭

歐盟委員會的聲明稱，蘋果通過提高競爭對手的成本，扭曲串流媒體服務的市場競爭。歐盟還向蘋果發出反對聲明（Statement of Objections），這實際上是歐盟委員會認為蘋果違反競爭法規的清單。這是針對蘋果的反壟斷訴訟的初始正式階段，蘋果可在未來12周，回應歐盟委員會的反對清單。此案僅針對蘋果在分銷串流音樂軟件方面的一些操作，歐盟另外也在調查關於蘋果涉及電子書及App Store的其他問題。韋斯塔格爾透露，歐盟委員會對蘋果在App Store的遊戲政策感到興趣。微軟去年亦呼籲監管機構對App Store展開調查。早前微軟因旗下雲端遊戲平台xCloud，與蘋果公開爭拗。

（綜合報道）

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