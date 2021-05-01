亞馬遜上季多賺兩倍破頂 網購成習慣 料收入續破千億美元

亞馬遜股價早段創新高，不過美股3大指數早段下滑，道指跌200點。國際油價由6周高位回落，昨天是布油6月合約的最後一個交易日，布蘭特期油跌逾1%，6月紐約期油跌2%。

促銷日推前 料助次季銷情

事實上，本周公布業績的科技巨企，包括蘋果、facebook、Alphabet及微軟，無論收入及利潤均大幅增長，突顯疫情進一步鞏固消費者和商戶對科技巨企的服務需求。有別於上述科技巨企，亞馬遜在去年疫情期間業務持續火爆，使其上季表現未有像其他科技巨企般，受惠於去年同期對比基數較低的影響。亞馬遜最新預計，次季收入將介乎1100億至1160億美元之間，這將會是其連續3季收入超越1000億美元大關。亞馬遜確定，今年的會員促銷日（Prime Day）將提前至6月舉行，料將有助次季銷情。

不過亞馬遜在過去12個月收入已達4430億美元，在這基礎上似乎不可能延續過去一年高達38%的增長率。此外，還有政府監管的陰雲未散，加上亞馬遜創辦人貝索斯即將於第三季把行政總裁之位，交給掌管AWS雲端業務的賈西（Andy Jassy），未來亞馬遜仍將面臨不少挑戰。

去年業績強勁 延續高增長存疑

上季的AWS收入按年增長32%至135億美元，較第四季的28%增幅有所加快。此項業務的收入，相當於亞馬遜上季整體收入12%，卻為亞馬遜貢獻了41.6億美元營業利潤，幾乎佔亞馬遜整體營業利潤的47%。AWS的營業利潤率更由去年第四季的28％，擴大至30.8％。

根據市場調查機構Canalys數據，今年首季全球雲基建服務支出，按年增35%至418億美元，反映疫情加快商業數碼化。亞馬遜AWS全球市佔率達32%，繼續是雲端服務行業之首。微軟Azure市佔率達19%，排第二。Google Cloud市佔率僅7%，排第三。

亞馬遜的主打電商業務，包括網上銷售、第三方賣家及付費會員服務的總收入，按年躍升49%至842億美元，甚至超越第四季聖誕假期購物旺季所錄得的48%增長率。彭博行業研究分析師Poonam Goyal指出，亞馬遜各方面的表現都很好，顯示消費者的數碼化習慣具持久性。

此外，亞馬遜主要由廣告業務組成的「其他」（Other）業務，在上季收入按年增長77%至超過69億美元，這金額幾乎是Twitter上季收入的7倍，後者幾乎所有收入來自廣告。Twitter上季收入按年增長28%至10.4億美元，並錄得6800萬美元利潤，扭轉去年同期的840萬美元虧損。不過由於它在上季的可變現每日活躍用戶人數，按季僅增700萬人，至總數1.99億人，略低於分析師預期。加上次季收入指引下限也比預期低，Twitter股價早段挫13%。

（綜合報道）

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