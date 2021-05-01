政治局：審慎看待首季經濟數據

會議指出，穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。會議指出，要加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭。民生政策方面，會議指出，要強化就業優先政策，關注高校畢業生等重點群體的就業；另一方面，鞏固脫貧成果，改善脫貧人口生活，將重要民生商品保供穩價。會議再提堅持「房住不炒」，並指應增加保障性的租賃住房、共有產權住房供給，防止以「學區房」名義炒作樓價。

國家統計局昨日公布，4月製造業採購經理指數（PMI）錄得51.1，差過預期的51.8，同時亦較3月份的51.9低。非製造業商務活動指數錄得54.9，遜於預期的56.05。4月綜合產出指數由3月的55.3跌至53.8。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，數字雖然下跌，但仍保持在擴張區間。

4月製造業PMI 51.1遜預期

趙慶河指4月產需兩端擴張放緩，生產指數和新訂單指數分別為52.2和52，低於上月1.7和1.6點。他表示，從行業看，農副食品加工、木材加工及家具、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業生產指數及新訂單指數均高於上月，且位於相對較高景氣區間，表明上述行業市場需求持續釋放，企業生產經營活動加快。