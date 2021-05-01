內銀績後全線跌 券商看好下半年

富瑞發表報告指出，雖然內銀首季資產質素、手續費收入等基本改善，惟純利增長低於預期，特別是民行和郵儲行。不過該行認為，內銀管理層將更着重於改善盈利增長，認為今年下半年的盈利將會好過預期。

富瑞：料上季淨息差已見底

富瑞報告指出，該行覆蓋研究的內銀，首季純利平均按年增長3.6%，低於去年第四季的增長，但高於2020全年表現。民行按年繼續下跌11%，郵儲行增5.5%，但在5%至10%預期範圍的下限。該行指出，國有內銀淨利息收益率按季下跌0.03厘，同時營運支出有所增長，令內銀撥備前利潤按季稍為下跌，不過隨着新做貸款的利率上升，以及存款成本上升放慢，認為上季淨息差已經見底。

瑞信下調郵儲行盈利預期

工行首季純利增1.46%，為各大國有銀行最差。瑞銀報告指出，工行手續費收入下跌，相對同業錄得上升，而整體營業收入上升3.8%，低於營業支出8.7%的升幅。瑞銀因應工行低盈利增長和較高的信貸撥備，下調工行今年盈利預測4.4%，不過維持「跑贏大市」評級，目標價6.3元。

瑞信同時指出，郵儲行首季撥備上升7.8%，相對去年全年下降9%，拖累整體純利增長低過預期的7%至8%。因應預期撥備提高，該行將郵儲行今年盈利預期下調3.5%，加上首季配股對每股盈利有影響，目標價由7元降至6.6元，但評級維持「跑贏大市」。