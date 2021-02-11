港股跌近600點迎「五窮月」 科技內銀車股領跌 大市未擺脫上落市

明報記者 蔡穎霖

恒指全月累升346點 科指漲1.6%

恒指昨天低開149點後，早段跌幅擴大至逾400點，先後跌穿10天線（28,969點）、20天線（28,850點）及50天線（29,078點）。午後跌幅擴大，尾市一度急挫602點，低見28,701點。全日收跌578點或1.97%，報28,724點，主要受科技股、內銀股及車股表現拖累（見表）。恒指近期兩度上試29,500點不果，均在保歷加通道頂部後回落（見圖），反映窄幅上落格局未變。

周四晚人行宣布約談騰訊（0700）等13家科網公司，主要中資科技股表現普遍受壓，拖累科指昨挫186點或2.2%，報8313點。 熱門科技股皆跌，騰訊跌1.35%，美團（3690）跌3.6%，此次沒被約談的阿里巴巴（9988）也跌2.8%。

反壟斷惹隱憂 美團被削目標價

隨着內地增加對科網巨頭的監管，投行富瑞指出，內地金融平台企業的「好日子」已經過去，預料不單是阿里旗下的螞蟻，連騰訊、美團及京東（9618）亦需成立金融控股公司，以滿足監管要求。大和資本亦認為，反壟斷調查為美團的商戶基礎及餐飲外賣廣告收入帶來長期隱憂，故將其目標價由500元削至450元，重申「買入」評級。除科技股外，車股昨日亦全線跌，主要因為連蘋果公司（美︰AAPL）日前也表示旗下產品因晶片短缺而出現缺貨，市場對車股「缺芯」的憂慮更甚。長城汽車（2333）昨跌5.1%至19.22元，比亞迪（1211）跌5%至160.3元，吉利（0175）跌3.8%至20.15元。

匯控渣打逆市升 友邦急跌4.4%

雖然內銀股在公布季績後受壓（見另稿），惟匯控（0005）及渣打（2888）的季績表現遠勝市場預期，刺激兩行股價做好。匯控昨天收升1.1%至48.85元，渣打升2.3%至56.3元。然而友邦（1299）昨日突急挫4.4%至98.9元。獨立股評人李聲揚稱，近月港股欠缺升市動力，加上經濟復蘇步伐放緩，料港股短期仍然看淡；但他認為內地部門非大力打壓科企，故未有看淡科網板塊。